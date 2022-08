Energetická kríza v Európe sa prehlbuje: Je najhoršia za desaťročia! Ceny elektriny lámu nové rekordy

Cena referenčného nemeckého kontraktu na elektrinu s dodávkou v budúcom roku na európskej energetickej burze EEX vzrástla v pondelok až o 6,6 % a o 10.19 h SELČ sa obchodovala po 1050 eur za MWh. Ekvivalentný francúzsky kontrakt sa dostal nad 1000 eur za MWh už v piatok (26. 8.).

Energetická kríza sa prehlbuje

Dôvodom rekordných cien je prehlbovanie energetickej krízy v Európe. V piatok ceny nemeckej a francúzskej elektriny vyskočili o viac než 25 %. Rusko totiž priškrcuje dodávky plynu. Okrem obmedzenia dodávok ruských energií je ďalším dôležitým faktorom veľký výpadok atómových kapacít vo Francúzsku, ktoré bývalo tradičným exportérom elektriny.

Ruský koncern Gazprom plánuje, že od stredy (31. 8) do piatka (2. 9.) pre opravu turbíny úplne odstaví plynovod Nord Stream 1. To zvýšilo obavy, že plynovod, ktorý je aj tak už niekoľko týždňov využívaný len na 20 % maximálnej kapacity, by sa už vôbec nemusel vrátiť do prevádzky.

Ceny plynu v Európe v pondelok prudko klesli

Ceny zemného plynu v Európe v pondelok výrazne klesli po náraste o takmer 40 % v minulom týždni. Ich oslabenie bolo najprudšie od apríla. Nemecko totiž oznámilo, že plní zásobníky rýchlejšie, než plánovalo.

Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v pondelok ráno na burze v Amsterdame padol až o 16 % na 286 eur za megawatthodinu (MWh). Neskôr zmazal časť strát a o 8.20 h SELČ sa obchodoval s mínusom 12 % po 297 eur za MWh.

Zásobníky plynu v Nemecku sa rýchlo plnia, uviedol spolkový minister hospodárstva Robert Habeck. Pôvodne mali byť v októbri naplnené na 85 %, čo by malo byť splnené už v septembri, uviedol Habeck v nedeľu (28. 8.).

Situácia s plynom však ostáva napätá

Situácia na európskom trhu s plynom však zostáva mimoriadne napätá. Región bojuje sa najhoršou energetickou krízou za desaťročia, ktorá jeho ekonomiku zrejme stiahne do recesie.

Európske vlády prijímajú opatrenia na zmiernenie rastu cien energií. Doteraz na tieto balíky pomoci vyhradili celkovo asi 280 miliárd eur, čo však nemusí stačiť. Česko, ktoré začiatkom júla prevzalo rotujúce predsedníctvo EÚ, zvolá mimoriadne zasadnutie ministrov energetiky, na ktorom sa bude hovoriť o spoločných opatreniach.

Takisto sa zvyšujú obavy, že Rusko, ktoré avizovalo že od 31. augusta do 2. septembra na tri dni pre údržbu kompletne zastaví dodávky cez plynovod Nord Stream 1, ich už neobnoví.