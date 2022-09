Nevidia inú možnosť, ako zatvoriť: Hotelieri a pekári bijú na poplach! Hovoria o obrovskom zdražení, chlieb za 10 eur?

BRATISLAVA - Štát nič nerobí a mnohé sektory priemyslu hovoria o obrovskom zdražovaní či zatváraní prevádzok. Hlavu v smútku pre rastúce ceny energií majú pekári, mliekari, ale aj hotelieri či ďalší. Hovoria, že ak štát nebude nič robiť, budú musieť vysoké náklady premietnuť do cien, alebo jednoducho zatvoriť. Hovoria dokonca o cenách, ktoré by v histórii Slovenska nemali obdobu.

Rastúce ceny energií mátajú v snoch nejedného Slováka. Ba čo viac, pre vysoké náklady už mnohí hľadajú spôsoby, ako šetriť. Napriek tomu sú však odvetvia, pri ktorých neušetria. Podnikatelia v súčasnosti držia ceny tovarov a služieb na nízkej úrovni, pretože ak by ich nárazovo zvýšili, znamenal by to pre nich jasný koniec, keďže by ich služby už ľudia nevyužívali. Mnohí sa však boja budúcnosti.

Priblížili však, ako by to vyzeralo, ak by ceny energií museli premietnuť do cien za tovar. Napríklad, chlieb by stál 10 eur, obedové menu 25 eur a noc v hoteli 300 eur. Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Nitriansky podnikateľ Andrej vlastní dve reštaurácie a aj keď sa z koronového obdobia pozviechal, živobytie mu "žerú" vysoké náklady na elektrinu, pričom nové zálohové platby mu doslova vyrazili dych. Kým doteraz platil maximálne 900 eur, po novom to je 8-tisíc eur. Snaží sa ušetriť, kde sa dá, z prevádzok odstránil najväčších žrútov elektriny a vymenil za nové úsporné spotrebiče. Napriek tomu mu čísla nevychádzajú, náklady sú obrovské a hovorí o konci podnikania.

Obdobné problémy majú aj v istom žilinskom hoteli. Podľa nových zálohových faktúr musia platiť mesačne vyše 50-tisíc eur za elektrinu. Nepomohlo ani to, keď začali šetriť. Oproti pôvodným platbám je nárast vyše päťnásobný. Zvýšené náklady ale nemôžu premietnuť do cien, pretože by si u nich ubytovanie nik nekupoval. Na rade je podľa nich vláda. „Okrem zastropovania ceny elektrickej energie, by malo dôjsť aj nejaké podpory na budovania dodatočných zdrojov alebo alternatívnych zdrojov, a to je práve fotovoltaika,“ myslí si majiteľ hotela a dodáva, že ak im štát nepomôže, budú musieť v zimných mesiacoch zatvoriť.

Naopak, zvýšenie cien avizujú už pekári. Napríklad rodinní pekáreň v Považskej Bystrici hovorí o najťažšej situácii od začiatkov podnikania. „Čo sa týka elektrickej energie, oproti minulým rokom nám stúpla okolo 500 percent, a čo sa týka plynu je to okolo 350 percent,“ hovorí majiteľ pekárni. Okrem cien energií sa však potýkajú aj s vysokými cenami surovín, ako sú múka, maslo, soľ či margaríny a oleje. Aj keď sa snažia šetriť a optimalizovali výrobu, vysoké počiatočné ceny museli premietnuť aj do cien výrobkov. „Melieme z posledného,“ uzavrel pekár.