Bizarná situácia v Banskej Bystrici: Medveď vybehol na železničnú trať, stalo sa mu to osudným! Spôsobil meškanie

Archívne VIDEO Populácia medveďov na Slovensku narástla na 2000 až 2500 kusov, tvrdí šéf lesných zdrojov

Celé sa to podľa polície udialo ešte v utorok večer na trati medzi Vlkanovou a Banskou Bystricou- Radvaňou. „Pred rýchlik, ktorý smeroval zo Zvolena do Banskej Bystrice vybehol medveď. Bežal popred rušeň a zrážke s medveďom sa už nedalo zabrániť. Rušňovodič po zrážke zostal so súpravou stáť na šírej trati, ale po skontrolovaní rušňa a zistení, že je schopný zájsť do Banskej Bystrice pokračoval v jazde,“ ozrejmili banskobystrickí policajti. Avšak, krátko po tom došlo k ďalšej zrážke, už ale s mŕtvou šelmou. Na železničnej trati medzi spomenutými stanicami ostal stáť vlak, ktorý prešiel už uhynutého medveďa. Z palivovej nádrže následne začali unikať pohonné látky, pričom celkovo vytieklo asi 500 litrov nafty. „Uhynutého medveďa z trate odviezol zásahový tím medveďa hnedého. Pri týchto udalostiach sa nikto nezranil a tri vlaky mali meškanie niekoľko desiatok minút,“ uzavreli policajti.

NA ŽELEZNIČNÚ TRAŤ VYBEHOL MEDVEĎ, PREŠLI HO DVA VLAKY V utorok večer železničná polícia v Banskej Bystrici preverovala... Posted by Polícia SR - Banskobystrický kraj on Wednesday, August 24, 2022

Len v pondelok vyšla štúdia odborníkov z Karlovej univerzity, ktorí skúmali populáciu medveďov na Slovensku. V nej vyšlo, že medvede zrejme nie sú u nás premnožené. Odhad početnosti západokarpatskej populácie medveďa je 1056 jedincov. Vyplýva to z predbežnej DNA analýzy vyše 2000 vzoriek trusu a srsti medveďa, ktorú robila Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR s nezávislými expertami z Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. "Na základe prvých výsledkov štúdie v porovnaní s výsledkami predchádzajúceho genetického sčítania možno konštatovať, že k výrazným zmenám vo veľkosti populácie medveďa hnedého na Slovensku pravdepodobne nedochádza," informovala ŠOP. Zároveň uviedla, že vzhľadom na možnú štatistickú odchýlku sa tak skutočná početnosť pohybuje od 1012 do 1275 jedincov.