AKTUÁLNE Na hraniciach s Českom obnovili kontroly! Rátajte s nimi na bývalých priechodoch aj vo vlakoch

"Začalo sa cvičenie Morava. Polícia, armáda a colná správa cvičia fiktívnu situáciu, keď vláda z dôvodu nelegálnej migrácie nariadila zatvoriť hranice so Slovenskom," napísala na sociálnej sieti Twitter česká polícia. Podobné cvičenia sa podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana konajú pravidelne. "Je potrebné pripravovať sa na to, ak by nastala mimoriadna situácia," povedal na tlačovom brífingu Rakušan.

🚫 Začalo cvičení Morava. @PolicieCZ, @ArmadaCR, @Celnispravacr cvičí fiktivní situaci, kdy @strakovka kvůli nelegální migraci nařídila zavřít hranice se Slovenskem.



Jsme 8. nejbezpečnější země světa a děláme vše, aby to tak zůstalo. Před nelegální migrací nebudeme zavírat oči. pic.twitter.com/Us4681myg6 — Ministerstvo vnitra (@vnitro) August 23, 2022

Je potrebné minimalizovať negatívne dopady migrácie

Počty zadržaných migrantov za posledné dva mesiace prevýšili podľa českej polície migračnú krízu z roku 2015. Je potrebné minimalizovať negatívne dopady migrácie, ktoré by mohli mať vplyv na život českých občanov, uviedol český minister. "V rámci opatrení na hranici so Slovenskom (česká) polícia robí kontroly na miestach bývalých priechodov aj vo vlakoch. Denne zaisťuje okolo stovky nelegálnych migrantov, s ktorými robí ďalšie úkony," povedal policajný prezident Martin Vondrášek s tým, že aktuálne sa v Česku vedie trestné konanie s 55 prevádzačmi.

Cvičenie je naplánované na 48 hodín

Podľa policajného prezidenta sú utečenci zo Sýrie, Afganistanu či Turecka na území Českej republiky nelegálne na rozdiel od utečencov z Ukrajiny. Preto sa podľa neho musia tieto utečenecké vlny oddeliť. "Sme ôsma najbezpečnejšia krajina na svete a robíme všetko pre to, aby to tak zostalo. Pred nelegálnou migráciou nebudeme zatvárať oči," dodala česká polícia na Twitteri. Cvičenie je naplánované na 48 hodín a okrem polície sa doň zapojí aj armáda a colná správa.