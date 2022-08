Pripravte si dáždniky a bundy: Horúčavy a jasnú oblohu vystriedajú dažde a búrky! Zmena príde až ku koncu týždňa

BRATISLAVA - Víkend je na konci, nový týždeň za dverami a pomaly, ale isto sa blíži školský rok. Deti si užívajú posledné dva týždne prázdnin a zrejme si ich pred blížiacim sa začiatkom školského roka poriadne užiť. No počasie im zrejme najbližší týždeň priať nebude. Aj keď sa vrátia vyššie teploty, tie treba očakávať až ku koncu pracovného týždňa.

Pondelok

Začiatkom týždňa bude podobne, ako víkend, upršaný. Noc z nedele na pondelok bude oblačná a na západe či v Banskobystrickom kraji s výdatným dažďom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 18 až 13 stupňov Celzia.

Cez deň bude podobne, ako počas noci - na mnohých miestach daždivo, ojedinele aj s búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 24, na Gemeri, v Above, na Šariši a Zemplíne

24 až 29 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 15 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Utorok

Utorok bude oblačný až zamračený, len ojedinele so zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami a ojedinele aj búrkami. Najnižšia nočná teplota dosiahne 18 až 13, najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na Zemplíne miestami okolo 28 stupňov Celzia. "Počasie v našej oblasti bude naďalej ovplyvňovať tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia so stredom nad Jadranom a s ňou spojený zvlnený studený front," ozrejmili meteorológovia. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.

Streda

Stred týždňa bude polooblačný až oblačný, miestami prechodne až zamračený. V noci ojedinele,

cez deň miestami prehánky či búrky. Zrána si ojedinele treba dať pozor na hmlu. Najnižšia nočná teplota dosiahne 18 až 13 stupňov, najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. "V nevýraznom tlakovom poli sa bude nad našou oblasťou rozpadávať zvlnený studený front," uviedlo SHMÚ. Fúkať bude prevažne len slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Štvrtok

Predposledný pracovný týždeň bude podobný, ako tie predchádzajúce. V noci zmenšená oblačnosť, ktorá však s pribúdajúcimi hodinami bude narastať. Cez deň bude polooblačno až oblačno, ojedinele aj s prehánkami či búrkami. Zrána v údoliach ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota dosiahne 18 až 13 stupňov, najvyššia denná teplota 25 až 31 stupňov Celzia.

Piatok

Posledný pracovný deň bude úplne iný, ako počas týždňa. Cez deň bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele s prehánkami či búrkami. Zrána ojedinele hmla.

Najnižšia nočná teplota dosiahne 19 až 13 stupňov, najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 32 stupňov Celzia. "Nad strednou Európou sa bude nachádzať nevýrazné pole relatívne vyššieho

tlaku vzduchu," poukázali meteorológovia.

Sobota

Prvý deň predĺženého víkendu bude podobný piatku. Cez deň bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele s prehánkami či búrkami. Zrána ojedinele hmla.Najnižšia nočná teplota dosiahne 19 až 13 stupňov, najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 33 stupňov Celzia.