Búrky ukázali svoju silu: Zaplavené cesty, obmedzenia a hroziace povodne! Najhoršia situácia je v TÝCHTo okresoch

BRATISLAVA - Situácia s počasím sa ku koncu víkendu začala zhoršovať. Na mnohých miestach, najmä na východe Slovenska, sa totiž vyskytli mimoriadne intenzívne búrky, ktoré so sebou prinášajú intenzívne zrážky a lokálne povodne. Najkritickejšia situácia je aktuálne v okolí Prešova. Meeorológovia vydali aj viaceré výstrahy.

V nedeľu popoludní dorazili na územie východu Slovenska búrky, ktoré za sebou nechávajú prvé následky a škody. Aktuálne najvážnejšia situácia je v okolí Prešova, kadiaľ sa prehnala intenzívna prietrž mračien. Z dôvodu veľkého úhrnu zrážok, ktoré tvoria lokálne povodne, je na diaľnici D1 pri Prešove zatopená cesta. Konať už musela aj polícia, ktorá na ceste avizuje dopravné obmedzenia. "Z dôvodu znečistenia cesty po búrke je diaľnica D1 v smere od Prešova na Poprad, v úseku Chminianska Nova Ves - Bertotovce uzavretá. Tunel Branisko je plne prejazdný. Obchádzka je vedená po ceste I/18. Daný úsek cesty v opačnom smere (Poprad - Prešov) je prejazdný, avšak s obmedzením rýchlosti. Vodičov žiadame o rešpektovanie dopravného značenia a zvýšenú pozornosť pri prejazde uvedeným úsekom," informovali na sociálnej sieti.

AKTUÁLNE: DOPRAVNÉ OBMEDZENIE NA D1 Z dôvodu znečistenia cesty po búrke je diaľnica D1 v smere od Prešova na Poprad, v... Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Sunday, August 21, 2022

Po sociálnych sieťach už kolujú videá a fotografie, ako to na mieste vyzerá. Jedno z nich bolo zdieľané v skupine Dopravný servis - okres PP, KK, SN, kde vidieť, ako na diaľnici stojí voda a na cestu tečie voda z kopca s nánosmi bahna. Podľa portálu imeteo.sk je neprejazdný aj úsek Jarovnice - Hermanovce. Najviac zrážok padlo v Lipovciach - a to 80 milimetrov.

Najviac zrážok za dnešný deň však padlo na severe Slovenska - a to v Trstenej, kde v priebehu 6 hodín spadlo takmer 96 milimetrov zrážok (k 17. hodine). Nasleduje Tvrdošín s vyše 87 milimetrami a následne spomínané Lipovce na východe Slovenska. Ako informuje SHMÚ na sociálnej sieti, v nedeľu podvečer postupne pribúdajú oblasti so zrážkami a vyskytujú sa aj búrky, ktoré sú ojedinele veľmi intenzívne. "Taká búrka sa vyskytla aj na severovýchode územia, v okrese Prešov. Zasiahla aj obec Lipovce, kde je umiestnená naša zrážkomerná stanica. Za hodinu tam spadlo približne 70 milimetrov zrážok," uvádza SHMÚ.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SHMÚ

V nedeľu veľké teplotné rozdiely aj intenzívne búrky Počasie je v týchto dňoch náročné na predpovedanie. V našej... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Sunday, August 21, 2022

Zábery zo sociálnych sietí ukazujú, ako to aktuálne na Orave vyzerá. Vodný tok Oravica v Trstenej je rozvodnený a divoký. Ako dodal, osada Oravice pri Tvrdošíne je vplyvom bleskovým povodní zatopená. V skupine Dopravný servis - Orava vidieť, ako je cesta medzi Zubercom a Oravicami zatopená a nachádza sa na nej veľa vody. Zo svahom sa valí voda s nánosmi bahna. V Trstenej sa naopak vylial potok a na ceste je veľa vody. Oravica okrem toho už dosiahla druhý stupeň povodňovej aktivity a aktuálne dosahuje 286 centimetrov a stále stúpa. Za normálnych okolností má vodný tok hladinu do 95 centimetrov.

Vydané výstrahy

Počet okresov, pre ktoré vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu pred povodňami, stúpol. Búrky rozšírili ich počet v Prešovskom kraji. Aktuálne sa výstraha pred povodňami týka na východe Slovenska okresov Svidník, Stropkov, Humenné, Prešov, Sabinov, Spišská Nová Ves a Levoča. S výnimkou posledných dvoch ide o zvýšenú výstrahu druhého stupňa s platnosťou do 19.00 h. Pre okres Tvrdošín platí najvyšší stupeň výstrahy pred povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ho vydal s platnosťou do 20.15 h. Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach zaznamenávajú meteorológovia výrazný vzostup vodných hladín na toku Oravica v Trstenej. "Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov," uviedol SHMÚ. Do 20.15 h sú vydané aj výstrahy prvého stupňa pred povodňou v okresoch Námestovo a Liptovský Mikuláš. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SHMÚ

Hasiči zasahujú v súvislosti s počasím v Pečovskej Novej Vsi, kde došlo k zvaleniu oporného múru pri rodinnom dome. Uviedol to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. "Z poľa prišla prívalová voda a došlo tam k zvaleniu oporného múru pri rodinnom dome. Zaplavená je i cesta medzi Jarovnicami a Uzovskými Pekľanmi, kde dopravu riadi polícia," uviedol operačný dôstojník s tým, že zároveň boli v súvislosti s počasím upovedomené dobrovoľné hasičské zbory. Ako informuje Zelená vlna RTVS, v Pečovskej Novej Vsi je zaplavená i vozovka, kde je potrebné rátať so zdržaním.

Správu budeme aktualizovať