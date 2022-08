Prázdniny končia, Dáta bez pátosu sa opäť pozreli na ceny palív: V Slovnafte si asi povedali, že poklesov bolo dosť!

Pred dvomi týždňami sme boli svedkami toho, ako počas jedného týždňa dvakrát klesli ceny pohonných hmôt. Tie sa aktuálne v priemere držia na hodnote zhruba 1,779 eura za liter nafty a 1,749 eura za liter benzínu. Ide tak o pokles o viac, ako 20 centov za liter nafty od historického maxima, kedy stál liter paliva takmer 2 eurá. Posledný týždeň sa však pokles zastabilizoval a ceny sa držia na svojich úrovniach. Čo je dôvodom?

Dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu majú viacero vysvetlení. Podľa ich slov je ropa Ural, ktorú využíva pre slovenský trh rafinéria Slovnaft, na úrovni pod 70 dolárov za barel. "Ostatné krajiny nevyrábajú palivá na 100% z Uralu. Nie, palivá sa nepohli na čerpačkách smerom DOLE ani vo štvrtok, a ani v sobotu cez víkend. Prázdniny končia a v rafinérkách so sieťami čerpacích staníc na Slovensku si povedali (to v MOLe a Slovnafte), že už bolo poklesov dosť a trošku ľudí ponaťahujeme," napísali analytici na sociálnej sieti.

Rovnako poukázali aj na ceny v okolitých krajinách. Napríklad, v Česku išli vo štvrtok, čo je tradičný dátum na úpravu cien palív, "dolu" o 4 centy za liter palív, čo je zhruba jedna česká koruna. Naopak, rakúske ceny pohonných hmôt boli ešte prednedávnom oveľa vyššie, ako slovenské, no postupne sa dotiahli ku nám a dnes sme na jednej úrovni. "U nás to bude asi veľkým skokom rovno pod 1,70 EUR za liter v dohľadnej dobe. Pomohlo by to znížiť tlak na infláciu tovarov a služieb," uzavreli.

Galéria fotiek (2) Zdroj: cappo.cz

Animácia s vývojom cien pohonných hmôt ukazuje, ako sa vyvíjali za posledné mesiace. Napríklad, v Maďarsku sú ceny nízke pre zastropovanie cien, ku ktorému došlo pred parlamentnými voľbami. Regulácia platí aj v súčasnosti a spôsobuje rôzne problémy. Rovnako vidieť, ako sa vyvíjali ceny palív po tom, ako v Poľsku zaviedli nižšiu DPH za palivá, a to z 23 percent na 8. Mnohí Slováci využívajú relatívne nízke ceny u našich severných susedov na tzv. tankovaciu turistiku. Voči vysokým cenám bojujú aj v Česku, kde vláda znížila spotrebnú daň za benzín a naftu. Podľa Dát bez pátosu však Slovensko má jednu z najvyšších spotrebiteľských daní, ktoré nik zatiaľ regulovať nechce.

Ceny ropy sa v piatok (19. 8.) mierne posilnili, ale za celý uplynulý týždeň klesli. Hlavným dôvodom boli obavy z toho, že spomalenie ekonomiky oslabí dopyt. Septembrový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok pripísal 27 centov alebo 0,30 % a uzavrel na 90,77 USD (90,28 eura) za barel (159 litrov). Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zdražel o 13 centov alebo 0,13 % na 96,72 USD za barel. Oba referenčné druhy ropy sa za celý týždeň oslabili približne o 1,5 %. Negatívny vplyv na ceny čierneho zlata malo okrem obáv z recesie aj posilnenie dolára, ktorý sa dostal na 5-týždňové maximum.