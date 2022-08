Neuveriteľné žiadosti na Mikulcovom ministerstve: Špinavé vlajky aj zmena kuriéra!

Občania sa na ministerstvo vnútra obracajú s mnohými úsmevnými ale i vážnejšími požiadavkami. Najväčší podiel telefonátov, mailov či listov tvoria rôzne dopyty o servisné informácie ohľadom evidencie vozidiel, zbraní, občianstva, občianskych preukazov a vybavovania dokladov, elektronických služieb, občianskych združení, nadácií, volieb, živností, zmeny mena, trvalého pobytu, prechodného pobytu, migrácie, tiež ohľadom udeľovania pokút, úhrad platieb za štátnu karanténu či informácie ohľadom odídencov z Ukrajiny.

"Prichádzajú otázky, kde a ako napr. podať trestné oznámenie, tiež žiadosti o výklad zákonov. Často vybavujeme telefonáty,kde občania nezriedka osočujúcim spôsobom majú potrebu vyjadriť svoj názor na spoločenskú a politickú situáciu, sťažujú sa na rozhodnutia súdov a prokuratúry, ktoré nespadajú pod rezort vnútra. Väzni zasielajú ministrovi žiadosti o prepustenie z väzby, občania žiadajú ministra o finančnú pomoc a tiež oznamujú šírenie hoaxov," uviedlo ministerstvo vnútra.

archívne video

Občania však majú aj príjemnejšie požiadavky, akými sú napríklad poďakovania policajtom, hasičom aj horským záchranárom za skvelú prácu, či obdivné maily na adresu ministra vnútra. "K netradičným určite patria prosba fotografa, ktorý nás raz požiadal, aby sme mu umožnili nafotiť Bratislavu zo strechy budovy MV SR na Pribinovej – umožnili sme mu to. Osobne sa na MV SR dostavila jedna pani, ktorá nás prišla upozorniť, že máme špinavé štátne zástavy, že sa to nehodí na ministerstvo, aby sme ich oprali. Vtipnú požiadavku mal na nás istý pán dôchodca, ktorý nás prosil aby sme vybavili, aby kuriér s jeho novým občianskym preukazom prišiel v inom čase, lebo on je veľmi aktívny, má veľa programu a nevie či bude doma," znie niekoľko bizarných požiadaviek.

Milou požiadavkou bola túžba 9-ročného chlapca z Nových Zámkov povoziť sa na výťahu paternoster pomohla zrealizovať matka chlapca, ktorá na MV SR napísala list. "Chlapec s mamičkou si urobili výlet do Bratislavy a kolega z oddelenia vzťahu s verejnosťou sa postaral pre chlapca o nezabudnuteľný zážitok povoziť sa vo výťahu," dodal rezort vnútra.