Poráža aj tradičné české značky a ako jediná naša minerálka dobyla český trh: Gemerka je v Česku dvojkou

BRATISLAVA - Úspech slovenskej minerálnej vody Gemerka na českom trhu pokračuje. Spoločnosť BUDIŠ, a.s. do portfólia ktorej patrí potvrdila, že podľa trhových dát z moderného trhu (supermarkety, hypermarkety a obchody s plochou nad 300 m2) je dnes Gemerka v Česku dvojkou v segmente neochutených minerálnych vôd.

Na nižšie priečky tak odsúva aj viacero tradičných českých značiek. Žiadna iná slovenská minerálna voda doteraz takýto úspech na zahraničnom trhu nedosiahla. „Rast predajov Gemerky na českom trhu je kontinuálny po celý rok 2022. Za prvý polrok roku 2021 dosahovali naše predaje na modernom trhu v Česku hodnotu 4 055 (údaje v tisícoch litrov), pričom za prvý polrok 2022 je to už 12 828. To je viac ako trojnásobný rast,“ povedal riaditeľ nealko segmentu spoločnosti BUDIŠ, a.s. Juraj Slaninka a dodal, že aktuálne sa v Česku predáva približne dvakrát viac Gemerky ako na Slovensku.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Gemerka

Za úspechom Gemerky vidí Juraj Slaninka nielen vhodne zvolenú marketingovú a komunikačnú stratégiu, ale aj schopnosť stabilných a kontinuálnych dodávok do kľúčových sietí. Obchodný úspech je navyše podľa jeho slov jednoznačne podopretý aj samotnou kvalitou tejto minerálnej vody.

„Gemerka má vedecky uznaný ideálny pomer obsahu magnézia a kalcia (1:3), čo je najlepší pomer pre prirodzené vstrebávanie týchto minerálov do ľudského tela. Tieto fakty potvrdila aj vedecká štúdia z roku 2021,“ povedal Juraj Slaninka s tým, že spoločnosť BUDIŠ a.s. sa snaží tieto zistené fakty presadzovať aj do komunikačnej a marketingovej kampane. „Keď v reklame tvrdíme, že niečo na tej Gemerke je, máme na mysli práve tieto fakty,“ dodal Juraj Slaninka. Gemerka sa čerpá zo sto metrov hlbokého vrtu pri Tornali. Vďaka úspechu na českom trhu ide tento vrt od začiatku roka 2022 na maximálny výkon.