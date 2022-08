Pekári bijú na poplach: Kedy nám už vláda konečne pomôže?! Od Hegera chcú pre vysoké energie prelomový krok

Galéria fotiek (2) Zväz pekárov opäť požaduje pomoc od vlády.

BRATISLAVA - Už niekoľko mesiacov kontinuálne kritizujú vládu za to, že im slabo pomáhajú prí zvládaní čoraz vyšších nákladov a pokračujú v tom aj teraz, keď Slovensko čaká veľká energetická kríza, ktorá zdvihne ceny energií do výšin. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) pritom žiada od vlády Eduarda Hegera, aby čím skôr zasiahla. Majú aj konkrétny nápad, ktorý by vraj mali urobiť, aby potravinárov tejto záťaže aspoň čiastočne zbavili.