Finančná správa aj polícia varujú: Ak od nich dostanete TENTO mail, nereagujte! Veľké podvody pod ich hlavičkou

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Ak dostanete list od súkromnej firmy s tým, že chce, aby ste jej uhradili určitú sumu za kúpu alebo službu, na ktorej okolnosti si neviete spomenúť, automaticky vás premknú obavy, že by mohlo ísť o podvod. Ak vám však príde podobná pošta od štátnej inštitúcie, možnosť, že by ste mohli byť oklamaní, vám hneď napadnúť nemusí. Ale mala by.