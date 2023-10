Brusel sa pustil do fungovania obľúbených e-shopov: Nastanú zásadné zmeny! Na TOTO sa pripravte

(Zdroj: Getty Images)

Asi to poznáte aj vy. Niekedy si objednáte úplne malú vec, no tá vám príde zabalená nielen v škatuli, ale aj vo vrstve plastových obalov, ktoré automaticky končia v koši. Rovnako tak aj samotná škatuľa. V čase, kedy mocnejú hlasy hovoriace o udržateľnosti, recyklovaní a šetrení prírody, vidia mnohí v takomto systéme problém. Európska komisia preto prišla ešte v novembri 2022 s novinkou, ktorá má e-shopy prinútiť používať ekologické a opakovane použiteľné škatule, aby zabezpečila recyklovateľnosť všetkých obalov do roku 2030. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.

„Pre e-shopy však nebude adaptácia na novú legislatívu vôbec jednoduchá. V Packete sme rozhodnutí prevádzkovateľom e-shopov celý proces maximálne uľahčiť. Preto im ponúkneme ekologické obalové materiály, s ktorými znížia svoju uhlíkovú stopu a splnia všetky podmienky vyplývajúce z nových nariadení,“ povedal pre portál výkonný riaditeľ Packety Alexander Jančo. Takéto balenia začali testovať v auguste. Zákazník môže doručovaný tovar od kuriéra prebrať, skontrolovať obsah zásielky a ekologický obal mu ihneď vrátiť. Škatulu už vraj takto vrátilo 99 percent zákazníkov. „Dáta z praxe nám ukazujú, že takáto škatuľa vydrží 40 až 100 transportov počas celého roka,“ dodal Jančo. Od budúceho roka by mala pribudnúť aj možnosť vrátenia takýchto obalov do ktoréhokoľvek výdajného miesta alebo Z-BOXu.

Na zmeny budú musieť časom nabehnúť všetci. „Rozumieme ekologickému rozmeru tohto návrhu, a ak bude mať vplyv na sortiment výrobkov predávaných značkou DATART, aplikujeme zmeny tak, aby naše pôsobenie bolo v súlade s platnou legislatívou,“ uviedla pre portál marketingová riaditeľka značky Datart Sabina Boudová.

Anna Porubská z Martinusu zasa tvrdí, že táto oblasť je veľká výzva, a to najmä pre chýbajúcu infraštruktúru pre spätný zber vratných obalov, vykúp použitých obalov, ako aj ekonomické hľadisko týchto procesov. „Bolo by užitočné, ak by budúca EÚ legislatíva pomohla firmám akcelerovať tento prechod a bola im poskytnutá podpora,“ poukázala.