Brúsi si Naď zuby na lukratívnu kariéru v NATO? Slová o odchode vyvolali špekulácie, šéf rezortu reaguje

BRATISLAVA - S blížiacim sa koncom letných prázdnin je čoraz pravdepodobnejšie, že vládna koalícia bude pokračovať bez liberálov z SaS, no nepriaznivé ohlasy na ďalšie pokračovanie v politike sa ozvali aj z tábora OĽaNO, konkrétne zo stanu ministerstva obrany Jaroslava Naďa. Ten je v týchto dňoch vraj natoľko znechutený z politiky, že z nej zvažuje definitívny odchod. Je to náhoda, alebo zámer? Pprečo takéto úvahy prichádzajú práve teraz? Niektorí dokonca šíria fámy o tom, že Naď mal namierené do NATO! Ako to teda je?

archívne video

Naď sa len cez minulý víkend nechal počuť, že zvažuje odchod z politiky, podľa vlastných slov je z nej znechutený. Oznámiť to mal už aj premiérovi i lídrovi hnutia OĽaNO. "Reálne hovorím, úprimne, že zvažujem, čo ďalej," povedal Naď. Nepáči sa mu, že niektorí politickí lídri uprednostňujú stranícke alebo osobné priority pred prioritami krajiny. Na prvé počutie sa však zdalo, že za úvahami o odchode nie je len "nechutenstvo z politiky", ale aj niečo viac.

Vysoká stolička v spolku NATO? Ministerstvo to najskôr nepoprelo, Naď už áno

Niektorí novinári a komentujúci pod profilom Naďa na sociálnej sieti Facebook dokonca hovorili o tom, že minister mal dostať ponuku od NATO! Niektorí hovorili, že má poškuľovať po funkcii asistenta pri generálnom tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi, iní zas dokonca zašli ešte ďalej a tvrdili, že Naď by sa mohol stať jeho novým šéfom! Stoltenbergovi však končí funkčné obdobie až o rok v septembri. Ten si pobyt na stoličke šéfa NATO o rok predĺžil hlavne pre prebiehajúci konflikt na Ukrajine. Končiť by mal teda najneskôr koncom septembra 2023.

Na to, či má minister Naď skutočne takéto lukratívne plány, sme sa pýtali aj na rezorte. Tí tieto informácie najskôr nepopreli. "Minister sa nateraz plnohodnotne venuje práci na pozícii ministra obrany, ak sa na tom čokoľvek zmení, budeme informovať verejnosť," povedala pre Topky hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Výmysel z dielne ľudí okolo strany Republika, reaguje Naď

Minister všetko vysvetlil až v podcaste Denníka N, kde vysvetlil, ako k tejto hypotéze prišlo a kde sa zrodila. "Ja som sa zasmial, keď som si to prečítal. Nikdy som takú ambíciu nemal. Každý z nás, kto sa hýbe v tomto prostredí, dobre vie, že to, že niekto bol minister obrany a možno mal pozitívne renomé v zahraničí automaticky neznamená, že môže byť generálnym tajomníkom NATO," reagoval na túto úvahu Naď, ktorý dodal, že terajší tajomník Stoltenberg má pritom oveľa väčšie skúsenosti aj z toho titulu, že bol premiérom.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister ešte vysvetlil aj to, kde sa zrodil daný chýr o tom, že by pomýšľal na miesto v NATO. "Je to čistý blud a vychádza to z toho, že jeden z Balciarových pohrobkov, ktorý vstúpil do Republiky, na mojom Facebooku napísal, že on veľmi dobre vie, že ja som vraj dostal ponuku z NATO," vysvetlil Naď.

Kto by mohol prípadne prevziať vedenie po Naďovi?

Aj tak však ostáva otázkou to, kto by po hypotetickom odchode Naďa z politiky prevzal ministerské "žezlo". Treba s tým rátať aj preto, že minister síce poprel ambície v NATO, no jeho znechutenie z politiky zrejme stále pretrváva. Politológovia pracujú aj s menom Gábor Grendel, no podľa našich zdrojov je skôr v hre súčasný štátny tajomník rezortu Marian Majer.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Hnutie OĽaNO tento zámer výmeny ministrov priamo nepotvrdilo, no ani nevyvrátili, že Majer by mohol Naďa nahradiť v prípade jeho odchodu. "Minister Naď je naďalej vo funkcii a ani neohlásil svoj odchod. Každopádne, štátny tajomník Marian Majer je naozaj veľkým odborníkom," povedal Peter Dojčan z komunikačného tímu OĽaNO.

Naď v NATO? Tí hľadajú niekoho iného ako politika z východnej Európy, reaguje politológ.

To, či by Naď skutočne obsadil vysokú pozíciu v NATO sa už ani politológovi Radoslavovi Štefančíkovi veľmi nezdalo. "Pán Naďa by som nepreceňoval a riadenie NATO nepodceňoval. Pochybujem, že do jej vedenia sa môže postaviť človek z východnej Európy. NATO potrebuje overeného lídra, ktorý bol v exekutívnej pozícii dlhé roky, zo stabilnej demokracie, nie z krajiny, kde veľké percento ľudí verí Putinovým nezmyslom," skonštatoval politológ.

Galéria fotiek (5) Na snímke zástavy členských krajín NATO vejú pred sídlom NATO v Bruseli.

Zdroj: TASR/AP Photo/Olivier Matthys, File

Ten má aj dôvod na to, prečo Naď neoznámil svoj prípadný odchod (či znechutenie z politiky) z vlády skôr. "Pretože vláda sa rozpadá, SaS je jednou nohou v opozícii, vyzerá to tak, že Hegerova vláda si už strihá meter. Môže sa síce spoliehať na podporu ľudí z krajného spektra, ale s tým žiadny slušný politik nemôže súhlasiť. Pokiaľ vláda ako tak držala pokope, nebol dôvod z nej odchádzať, ale vyzerá to tak, že SaS už počíta s predčasnými voľbami," myslí si Štefančík.

Galéria fotiek (5) Zdroj: archív R.Š.

Možný Naďov nástupca Majer už pôsobil aj za čias SNS

Štefančík vníma aj minulosť možného Naďovho nástupcu Majera. "Pán Majer pôsobil na ministerstve vo vysokej funkcii aj v období, kedy bol na čele tohto rezortu nominant SNS. Toto by mohla byť najväčšia prekážka jeho kariérneho postupu," myslí si. "Je skúsený z pohľadu poznania rezortu. Ale nie som si istý, či je politicky priechodný. Pozícia ministra totiž predpokladá lojalitu k politike vládnych strán a v tejto otázke netušíme, ako to u neho je," vyjadril svoj názor odborník.