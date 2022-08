Odchod Krúpu spôsobil rozpad kamarátstva: Podľa neho mu Naď sľúbil miesto na kandidátke za prelomenie veta

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že odídenec z klubu OĽaNO a šéf výboru pre obranu a bezpečnosť v NR SR Juraj Krúpa mal blízky vzťah s ministrom obrany Jaroslavom Naďom a koniec-koncov, vďaka nemu sa dostal do politiky. Po jeho odchode z klubu OĽaNO sa však všetko zlomilo a Krúpa začal hovoriť informácie "zo zákulisia". Tentokrát sa vraj týka prorodinného balíka, ku ktorému mal Krúpa ako jediný z klubu zásadný odpor.

archívne video

Krúpa bol vyspovedaný v podcaste Noviny Plus. Ten reagoval na nedávny rozhovor Naďa v konkurenčnom podcaste, kde okrem iného vraj hovoril o miestach na kandidátke v súvislosti s Krúpom. Naď podľa neho vraj klamal. "Na jednu lož však musím zareagovať, aj keď som pôvodne zvažoval, že nemám žiaden záujem zapletať sa do malicherných výmen názorov. Vraj som sa mal podľa vyjadrenia Jaroslava Naďa v Denníku N opätovne pýtať na moje miesto na kandidátke OĽaNO v najbližších voľbách. A keďže som vraj nedostal uspokojivú odpoveď na moje naliehanie, tak som uprednostnil prestup do SaS kvôli miestu na ich kandidátke," popisuje Krúpa.

Naď mi sľúbil miesto na kandidátke za prelomenie veta

Rozhodujúcim bodom v parlamente bolo opätovné schvaľovanie prorodinného balíčka, ktorý stopla prezidentka Zuzana Čaputová. O prelomení veta rozhodla väčšina klubu OĽaNO. Krúpa sa vtedy vyjadril, že jeho zdržanie v tomto hlasovaní súvisí s tým, že "narazil na svoju červenú čiaru". V tomto prípade mal naňho ešte pred hlasovaním apelovať sám minister. "Jaroslav Naď sa ma snažil dva dni presviedčať, aby som za prelomenie veta prezidentky zahlasoval a medzi ponukami a vyhrážkami mi ponúkol aj túto možnosť. Že ako člen predsedníctva mi vybaví popredné miesto na kandidátke, ak zahlasujem správne," povedal Krúpa a Naďovi vraj dodal, že na "také niečo nenaletí".

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Keďže je ešte 1,5 roka do volieb a kandidátku bude aj tak zostavovať Igor Matovič. Na túto odpoveď už prišli len vyhrážky. To isté sa dialo aj počas našej poslednej komunikácie. Nie, nikde som nehovoril, že sme spolu volali. V tomto zámere ma totiž predbehol premiér Eduard Heger a od Jaroslava Naďa už chodili len štipľavé správy bez ochoty si veci prediskutovať," popisuje údajne ďalšie dianie Krúpa.

Naď vraj "zmatovičovatel"

"S Jaroslavom Naďom som mal veľa súkromných rozhovorov na veľa tém. Niekoľkokrát som s ním osobne rozoberal aj Igora Matoviča a ďalších v OĽaNO. Ale neznížim sa k tomu, aby som to zneužil akýmkoľvek spôsobom. Mrzí ma, že v OĽaNO si mýlia lojalitu s bigotnou poslušnosťou. A mrzí ma, že Jaroslav Naď zmatovičovatel," dodal odídenec z klubu OĽaNO.