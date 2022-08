Oddnes platia viaceré zmeny: Prísnejšie tresty pre motoristov, aj novinky pre rodičov! Na TOTO si dajte pozor

Jeden zo zákonov, ktorý oddnes je v platnosti, je novela zákona o cestnej premávke. Tá upravuje viaceré sadzby pokút, ktoré by mali motoristov motivovať k tomu, aby neriskovali. Vyššie pokuty budú napríklad za prekročenie rýchlostí. „Zvýšené pokuty za rýchlosť - v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení. V prípade, že vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac), je možné mu uložiť aj sankciu zákazu činnosti,“ pripomína rezort vnútra.

Archívne VIDEO Vodič sa rútil po diaľnici D2 v smere do Bratislavy rýchlosťou 193 km/h

Okrem ťažšej nohy na plyne však od dnešnej polnoci prísnejšie policajti pokutujú aj držanie a obsluhovanie telefónu počas jazdy. Výnimkou je tzv. systém voľných rúk, teda handsfree. „Vodič zaň môže prísť aj o vodičské oprávnenie. Zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i v riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov,“ informujú.

Mať telefón v ruke počas šoférovania je neprípustné a trestné. Ak teda potrebujete vybaviť nejaké hovory počas šoférovania, použite handsfree, teda systém voľných rúk – ten je v aute v poriadku a povolený. Policajti vysvetlili aj dôvody, prečo sa rozhodli tvrdo zakročiť proti niektorým porušeniam predpisov. „Týmito krokmi sledujeme väčšiu bezpečnosť na cestách. Cieľom je, aby sa vodiči sústredili na šoférovanie motorového vozidla a doplnkovými činnosťami nestrácali pozornosť nad vedením vozidla a neohrozovali tak ďalších ľudí na ceste ako aj seba. Cieľom je ochrana zdravia a životov," vysvetlil minister vnútra Roman Mikulec (nominant OĽaNO).

Dôvodom sú aj nepriaznivé štatistiky. „Za obdobie 5 mesiacov 2022 zistili policajti služby dopravnej polície Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky takmer 155 000 porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré boli vybavené na mieste v blokovom konaní a postúpené na správne konanie,“ uviedli. Okrem uvedeného bolo v rámci objektívnej zodpovednosti zistených tiež 9 881 porušení pravidiel cestnej premávky.

Zníženie veku pre nákladné autá a autobusy

Okrem pokút je však súčasťou novely zákona o cestnej premávke aj zníženie veku na získanie vodičského preukazu skupiny C a CE či D a DE. "Vodičské preukazy C a CE budú môcť získať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE sa minimálny vek zníži z 24 na 21 rokov. Podmienkou má byť absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie. Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov," vysvetlilo ministerstvo vnútra.

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Príslušníci ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálni vojaci, ktorí získajú vodičský preukaz na skupiny C a D v skoršom veku, ako je základný minimálny vek, ich budú môcť využívať iba na území Slovenskej republiky. Okrem toho sa zaviedlo, že vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4,25 t s pohonom na alternatívne palivá. Dôvodom zavedenia zmien je aj fakt, že nákladná a autobusová doprava dlhodobo hlási nedostatok vodičov na trhu práce. Rezort preto verí, že zmena pomôže situáciu zlepšiť.

Správne poplatky za tabuľky s EČV a za zápis vozidla

Novela reaguje aj na situáciu s dočasným nedostatkom niektorých druhov tabuliek s evidenčným číslom vozidla po výmene dodávateľa. Na tento problém narazili majitelia elektromobilov so zelenými tabuľkami, či tí, ktorí chceli tabuľky s voliteľným číslom. „Veľmi pozorne vnímame potreby občana, preto sme do zákona doplnili zníženie správneho poplatku o už uhradenú sumu, aby občan neplatil dvakrát to isté," vysvetlil minister Roman Mikulec. Inými slovami - ten majiteľ vozidla, ktorý už zaplatil správny poplatok za vydanie EČV, ktorú mu však na Dopravnom inšpektoráte nemohli vydať, nebude musieť platiť opätovne poplatok za vydanie novej tabuľky, ale suma za prechádzajúcu žiadosť sa mu automaticky odráta z novovyrúbeného poplatku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Okrem toho sa zavádza aj novinka pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Tie budú mať po novom reálne polovičnú zľavu z poplatku za zápis do evidencie vozidiel. Už dnes majú osoby s ŤZP zľavu 50 percent, avšak maximálne 100 eur, toto obmedzenie sa však od 1. augusta ruší.