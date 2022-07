Rodičia sa môžu tešiť: Ministerstvá im vo veľkom uľahčujú život! SUMÁR noviniek, ktoré znížia administratívnu záťaž

BRATISLAVA – Dobré správy pre rodičov. Tak by sa dalo nazvať to, čo predstavili inštitúcie začiatkom tohto týždňa. Rodičom odpadne značná byrokratická záťaž, ktorou sa museli brodiť, keď sa im narodilo dieťa. Skvelé správy priniesli štyri ministerstvá, ale aj Sociálna poisťovňa. Čo všetko sa tak pre rodičov mení?

Ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) a ministri zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO), práce Milan Krajniak (Sme rodina) a vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v pondelok dopoludnia predstúpili pred verejnosť, aby Slovákov informovali o novinkách, ktoré zavádzajú do praxe. Tie sa v súčasnosti týkajú najmä budúcich rodičov, ktorí čakajú svojho milovaného potomka. Po jeho narodení sa im totiž výrazne zjednoduší život v podobe zníženia byrokratickej záťaže. Doteraz totiž museli po narodení dieťaťa absolvovať nekonečný byrokratický kolotoč, ktorý ich mnohokrát stál nervy a drahocenný čas. A tomu je údajne koniec.

Rodičia po narodení dieťaťa už nemusia chodiť po úradoch, aby získali rodný list či príspevok pri narodení dieťaťa. Automatizácia tejto životnej situácie si podľa jej slov vyžadovala spoluprácu štyroch rezortov. Remišová skonštatovala, že sa zavádza nový prístup štátu k občanovi v takej podobe, že ak sa občan ocitne v nejakej situácii, štát spustí procesy a všetko vybaví za neho. Okrem narodenia dieťaťa bude týchto situácií v prvej fáze celkovo 16. Patriť medzi ne bude strata a hľadanie si zamestnania, kúpa alebo prepis motorového vozidla, kúpa nehnuteľnosti na bývanie či začatie podnikania.

Jednoduchšie vyplácania príspevku po narodení dieťaťa

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) zdôraznil, že je rád, že sa realizuje automatické vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa, ktorým sa rodinám šetrí čas. "Namiesto toho, aby občania žiadali o príspevok pri narodení a prikladali k tomu štyri prílohy, tak všetky tieto údaje si štát vie overiť na pozadí," priblížil štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ján Hargaš. Doteraz sa musel o príspevok žiadať písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu rodičov, prípadne elektronicky. Táto povinnosť od 1. apríla odpadla a prebieha to automaticky. Avšak, rodičia by však mali mať jasno v tom, kto bude lekárom pediatrom ich dieťaťa. Túto informáciu musia poskytnúť už v pôrodnici na to, aby sa zbavili administratívnej záťaže a nemuseli tak fyzicky navštevovať potrebné úrady či lekárov.

Automatické poistenie dieťaťa

Spokojnosť so spoluprácou medzi rezortmi vyjadril aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). "Pre rodičov, aby sa tento systém spustil, je podstatné, aby v nemocnici podpísali dohodu o mene a priezvisku dieťaťa. Tá sa potom pošle na matriku a budú nasledovať automatické kroky," ozrejmil. Spolu s vyššie spomenutými novinkami však zavádzajú aj ďalšiu – a tou je automatické získanie poistenia v poisťovni, kde je vedená matka. Doteraz to fungovalo tak, že všetky zdravotné úkony boli hradené z poisťovne, kde bola vedená aj matka, avšak rodičia mali 60dňovú lehotu na to, aby mohli dieťa prehlásiť. Tá by sa po novom mala zrušiť.

Naďalej však bude mať matka aj dieťa možnosť prehlásiť sa do inej poisťovne, a to do konca septembra kalendárneho roku, pričom nové zdravotné poistenie bude platiť až od nového roka. Čo však v prípade, ak matka sa do konca septembra prehlási a dieťa sa jej narodí napríklad v novembri? „Vo vami opisovanom prípade sa novorodenec stáva poistencom poisťovne, z ktorej sa matka prepoistila, keďže do konca roka (a teda aj v novembri) je ešte stále jej poistenkou. Poistenkou novej poisťovne sa matka stáva až od 1.1.2023 (resp. od januára nasledujúceho roka). Samozrejme, má možnosť aj dieťatko po narodení prepoistiť do inej poisťovne, ale ak sa tak stane až v novembri, dieťa sa stane poistencom novej poisťovne až od 1.1.2024. Od 1.8. sa ruší 60-dňová lehota na výber poisťovne. Novorodenec je automaticky poistený v poisťovni matky,“ uviedla hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová.

Podľa ministra zdravotníctva sa touto zmenou uľahčí život budúcim rodičom – po narodení dieťaťa totiž nebudú mať povinnosť nahlasovať dieťa do zdravotnej poisťovne a urýchli sa tak proces kapitácie dieťaťa či preplácania jeho zdravotnej starostlivosti. „Ministerstvo zdravotníctva SR na spoločnej tlačovej konferencii organizovanej Ministerstvom investícií, regionálne rozvoja a informatizácie verejnosť informovalo o novinke, v rámci ktorej zjednodušujeme prístup rodičov novorodenca jednak k rodnému listu, a zároveň k príspevku pri narodení dieťaťa. Súčasťou tejto zmeny, kedy už rodičia nebudú musieť chodiť na úrady vybavovať potrebné dokumenty, je aj zmena zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení. Od 1. augusta 2022 sa novorodenec stane automaticky poistencom rovnakej poisťovne ako matka, čím sa urýchli a zjednoduší proces vyplatenia príspevku pri narodení dieťaťa. V prípade, že rodičia budú chcieť zmeniť poisťovňu dieťaťa, môžu tak spraviť v prepoisťovacom termíne,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková.

Automaticky priradený trvalý pobyt dieťaťa

Už teraz zároveň platí, že automaticky bude mať dieťa priradený trvalý pobyt v mieste pobytu matky. Inými slovami – tam, kde má matka nahlásený trvalý pobyt, bude mať automaticky hlásený trvalý pobyt aj dieťa. Netreba tak už žiadne prehlásenie o tom, na akej adrese bude dieťa bývať či hľadať najbližšiu ohlasovňu pobytu. Zároveň sa dieťatku automaticky prideľuje rodné číslo dieťatku.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) skonštatoval, že cieľom je zefektívniť komunikáciu medzi zdravotníckymi zariadeniami a orgánmi verejnej správy. "Teraz bude automatický systém po narodení dieťaťa, okamžite zdravotnícke zariadenia nahlásia do centrálneho informačného systému matrík túto udalosť, automaticky bude pridelené rodné číslo dieťatku," priblížil.

Jednoduchšie vydávanie rodného listu

Na základe toho, že rodičia budú môcť priamo v pôrodnici podpísať dohodu o mene a priezvisku dieťaťa alebo budú môcť na to využiť elektronický systém, matrika vydá prvý rodný list. "Bude možnosť, aby tento rodný list bol odoslaný priamo na adresu rodičov do vlastných rúk, samozrejme, zostáva aj možnosť tak ako doposiaľ, že bude všetky tieto úkony možné vybaviť priamo na matrike," dodal Mikulec. Automaticky sa podľa neho bude realizovať aj zápisnica o určení otcovstva po narodení dieťaťa a zápisnica o určení otcovstva po počatí, respektíve k nenarodenému dieťaťu.

Zmena platí od apríla tohto roku. Po novom sa tak rodičia nebudú musieť po odchode z pôrodnice musieť zastaviť na matrike po rodný list, ale bude im automaticky doručený domov. Do marca tohto roku sa totiž spravidla otec zastavil na matrike, kam doniesol Hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré mu vystavili v pôrodnici. Na základe tohto dokumentu vystavila matrika dieťaťu rodný list, aby ho otecko doniesol domov ešte predtým, ako budú matka s dieťaťom prepustení z nemocnice. To je rovnako minulosť.

Automatizovaným úkonom by sa malo stať aj to, aby rodičia už nemuseli predkladať sobášny list v pôrodnici. To by sa mohlo udiať podľa Mikulca do mesiaca. Aktuálne oba dokumenty musia rodičia doniesť aj do pôrodnice, ak by sa zaviedla zmena, matrika by si mohla napríklad sobášny list overiť elektronicky. Rovnako tak aj zápisnica o určení otcovstva. "V rámci elektronizácie Hlásení o narodení boli zriadené tri nové elektronické služby matrík – zápisnica o určení otcovstva pred narodením dieťaťa, ak je už počaté, zápisnica o určení otcovstva po narodení dieťaťa a dohoda o mene a priezvisku dieťaťa. Rodičia môžu využiť pri matričnej udalosti narodenie predmetné elektronické služby, nie je potrebná ich osobná účasť na matričnom úrade. V prípade zosobášených rodičov sa doteraz predkladal v pôrodnici sobášny list rodičov v listinnej podobe, zámerom je odbúranie, resp. eliminovanie predkladania listinných verejných listín v súlade s antibyrokratickým zákonom. Údaje, ktoré sú uvedené v sobášnom liste, si vedia pracovníci matričných úradov overiť v informačných systémoch verejnej správy," napísali pre Topky.sk z tlačového úradu ministerstva vnútra.

Dobré správy aj zo Sociálnej poisťovne

Dobré správy plynú aj pre budúce mamičky aj zo Sociálnej poisťovne. Tehotenskú dávku si totiž môžu mamičky-čakateľky vybaviť v Sociálnej poisťovni (SP) aj bez osobnej návštevy pobočky. Naopak, k materskej dávke sa dostanú bez predkladania rodného listu dieťaťa. Rovnako nemusia navštevovať pobočku poisťovne, ak poberajú rodičovský príspevok z úradu práce. Inštitúcia ich na základe výmeny informácií medzi oboma inštitúciami automaticky zaeviduje ako poistenca štátu na dôchodkové poistenie. Toto obdobie sa im potom v budúcnosti zhodnotí pri nároku na dôchodkovú dávku. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.

O dávku tehotenské si môžu tehotné poistenky požiadať elektronicky cez eformulár na webovej stránke inštitúcie, nemusia tak navštevovať pobočku a čakať, kým prídu na rad. Kontúr však upozornil, že eformulár na tehotenské patrí medzi formuláre, ktoré možno využívať len počas trvania mimoriadnej situácie a prístupný je v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Avšak, ako povedal pre Topky.sk, poisťovňa uvažuje nad tým, že by do budúcna túto možnosť nechali aj po ukončení mimoriadnej situácie. Chcú tak totiž znížiť administratívnu záťaž, ktorú musia budúce mamičky absolvovať. Ako dodal, zákonná lehota na rozhodnutie o dávke tehotenské je 60 dní, zvyčajne to v našich pobočkách stíhame skôr - do 30 dní.

Mamičky, ktoré poberajú tehotenské, už zároveň po pôrode nemusia pobočke predkladať ani doklad o skončení tehotenstva. Ide o tie poistenky, ktorých tehotenstvo bolo ukončené pôrodom. Inštitúcia tieto informácie získava elektronicky z matriky. "V minulom roku Sociálna poisťovňa priemerne mesačne vyplácala 19 774 dávok tehotenské. Celkovo v roku 2021 vyplatila 158 193 dávok, v prvom polroku 2022 ich bolo 118 356," vyčíslil Kontúr.

K žiadosti o materské už nemusia mamičky dodatočne predkladať kópiu rodného listu dieťaťa na účely preukázania rodného čísla dieťaťa. Údaj získava Sociálna poisťovňa z registra fyzických osôb ministerstva vnútra. Sociálna poisťovňa už od 1. septembra 2018 pri posudzovaní nároku na materské, na účely preukázania starostlivosti o dieťa nevyžaduje, aby poistenec preukázal rodné číslo dieťaťa predložením kópie rodného listu dieťaťa. Rodné číslo dieťaťa na účely preukázania starostlivosti o dieťa zamestnanci útvarov vykonávajúcich agendu nemocenských dávok získavajú výhradne z registra fyzických osôb.

Inštitúcia podľa hovorcu v priemere mesačne posúdi zhruba 4000 nových žiadostí o materské. V roku 2021 bolo vyplatených 46 773 novopriznaných dávok materské a v roku 2022 bolo v období od 1. januára 2022 do 22. júla 2022 vyplatených 27 175 novopriznaných dávok materské. Poberateľ rodičovského príspevku, ktorý priznávajú a vyplácajú úrady práce, sa už rovnako nemusí prihlasovať v SP na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu. Ak fyzická osoba poberá rodičovský príspevok, informáciu o tom Sociálnej poisťovni elektronicky poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ten poskytuje aj identifikačné údaje rodič – dieťa. Pokiaľ sú splnené zákonné podmienky, uvedenej osobe alebo poberateľovi rodičovského príspevku automaticky vznikne dôchodkové poistenie v postavení poistenca štátu.