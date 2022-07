Kolíková považuje rozhodnutie Európskej únie o zaradení Hambálka na sankčný zoznam je odôvodnené

"Nie je, samozrejme, štandardné, že občan SR je na sankčnom zozname EÚ. Súčasne treba povedať, že to nie je prvý prípad, keď by sa občan EÚ dostal na sankčný zoznam EÚ," uviedla Kolíková v stanovisku, ktoré poskytol hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. Upozornila, že spôsob vykonávania medzinárodných sankcií považuje za "nedobrý". Rozložený je na viaceré orgány. "Je to veľmi rozbité a musíme urobiť riadnu právnu úpravu, aby sme to mohli urobiť oveľa efektívnejšie aj pre budúce prípady," podotkla.

Ako ďalej uviedla, ministerstvo upozornilo príslušné orgány, aby v súvislosti s vykonávaním sankcií urobili potrebné kroky. "Ministerstvo spravodlivosti identifikovalo v rámci našej pôsobnosti, že je tu majetok, ktorý súvisí s obchodnými spoločnosťami, a v tej súvislosti sme urobili potrebné kroky. Informovali sme, samozrejme, aj všetky orgány, ktoré súvisia s týmto justičným priestorom, či už sú to súdy, alebo exekútorská, notárska komora," doplnila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na Slovensku už zaistili majetok viacerých ruských bánk

Bubla spresnil, že na Slovensku už zaistili majetok viacerých ruských bánk. "V stredu 13. júla Ministerstvo financií (MF) SR informovalo Ústrednú koordinačnú skupinu pre vykonávanie medzinárodných sankcií, že v týždni od 27. júna do 1. júla vykonalo notifikáciu do databázy Financial Sanctions Operational Results (FSOR), ktorá sa týkala zápisu nulových zaistení aktív Ruskej národnej banky. V rovnaký deň MF SR informovalo, že do FSOR databázy zadalo aj informáciu o zaistení akcií Sberbank Rossii OAO a VTB Bank PJSC," uviedol.

Vláda ministerku spravodlivosti Kolíkovú na jar poverila zriadiť Ústrednú koordinačnú skupinu pre vykonávanie medzinárodných sankcií, ktorej členmi sú viaceré štátne orgány a inštitúcie. "Cieľom je vytvoriť funkčný mechanizmus informovania všetkých subjektov zodpovedných za výkon reštriktívnych opatrení až po samotné orgány výkonu (napríklad kataster, okresné úrady, súdy a pod.)," podotkol hovorca.

Ako ďalej uviedol, aj na základe odporúčaní koordinačnej skupiny by mohol byť v septembri do ďalšieho procesu posunutý materiál, ktorý by sfunkčnil vykonávanie medzinárodných sankcií aj cez určenie príslušných ústredných orgánov podľa jednotlivých oblastí.