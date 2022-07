OĽANO i Za ľudí chcú dovládnuť v štvorkoalícii: SaS však svoj postoj nemení

Koaličné strany reagujú na vyhlásenia Borisa Kollára v nedeľňajšej televíznej diskusii TA3. Líder hnutia Sme rodina v nej deklaroval, že by nesúhlasil s menšinovou vládou, ktorá by bola závislá od hlasov poslancov ĽSNS. Ak by to hrozilo, je za predčasné voľby, ktoré sú podľa neho lepším riešením aj ako prípadná úradnícka vláda.

Hoci premiér po piatkovom (22. 7.) stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v rámci riešenia súčasnej koaličnej krízy pripustil rôzne možné scenáre, za prioritu označil jednoznačne zachovanie štvorkoalície. "Len v štvorkoalícii sme schopní presadzovať potrebné reformy a zároveň vytvárať politické zázemie na nerušenú prácu orgánov činných v trestnom konaní, ktoré pretvárajú mafiánsky štát na spravodlivú demokraciu," dodal Heger v sobotu (23. 7.) na sociálnej sieti.

Hnutie OĽANO v pondelkovej reakcii na Kollárove slová zopakovalo záujem dovládnuť v koalícii. Zdôraznilo však zároveň, že sa maximálne sústreďuje na riešenie aktuálnych kríz a naplnenie vládneho programu. "Nemáme čas zaoberať sa osobnými traumami a boliestkami jedného koaličného partnera," skonštatovalo.Predsedníčka strany za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová považuje štvorkoalíciu za najlepšie politické riešenie. Upozorňuje pritom, že spolupráca medzi rezortmi funguje. "Cieľom je štvorkoalícia a uvidíme v septembri," uviedla v súvislosti s ďalším možným vývojom.

SaS postoj nemení

SaS svoj postoj, autorizovaný na začiatku júla republikovou radou, nemení. "Po tom, ako sme 6. júla opustili koalíciu, sme pripravení podpísať novú koaličnú zmluvu, z ktorej bude vyplývať, že Igor Matovič nebude členom budúcej vlády. Ak sa tak nestane, opúšťajú ministri za SaS k 31. augustu vládu," deklarovali liberáli.

Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií. SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. Premiér deklaruje, že počas leta budú v koalícii rokovať, predpokladá, že výsledok bude zrejme známy až v "posledných hodinách".