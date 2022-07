Koaličná KRÍZA: Scenárov je niekoľko, no lídri chcú len jeden! Politológ má jasno, odísť by mal Sulík aj Matovič

BRATISLAVA - Na výsledok koaličnej krízy si ešte niekoľko týždňov počkáme. Napriek tomu, že rokovania majú prebiehať za zatvorenými dverami, koaliční lídri čo to prezradia aj počas diskusií, prípadne na sociálnych sieťach či tlačovkách. Cieľom premiéra i dvoch koaličných partnerov je stále udržanie štvorkoalície. SaS trvá na svojich požiadavkách. Líder hnutia Sme rodina však nesúhlasí s úradníckou ani menšinovou vládou. Ak by hrozila, skôr by bol za predčasné voľby.

Prioritou predsedu vlády SR Eduarda Hegera i hnutia OĽaNO je zachovať štvorkoalíciu. Dovládnuť v štvorkoalícii považuje za najlepšie politické riešenie aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, SaS trvá na svojej požiadavke. Koaličné strany reagujú na vyhlásenia Borisa Kollára v nedeľňajšej televíznej diskusii TA3. Podľa politológa Radoslava Štefančíka by mali odísť aj Sulík, aj Matovič a potom by sme uvideli, kde je reálny problém.

Kollár s menšinovou ani úradníckou vládou nesúhlasí

Líder hnutia Sme rodina v diskusii deklaroval, že by nesúhlasil s menšinovou vládou, ktorá by bola závislá od hlasov poslancov ĽSNS. Ak by vláda stratila v parlamente väčšinu, riešením sú predčasné voľby, myslí si predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Úradnícku vládu odmieta. "Pre mňa je smerodajné, čo sa stane v parlamente. Pokiaľ vláda bude mať v parlamente viacej ako 76 poslancov, môže pokračovať ďalej," povedal Kollár.

Je zvedavý, či bude strana SaS po odchode vládu podporovať. Problémom úradníckej vlády podľa neho je, že nebola nikým volená. Ako však dodal, robí maximum na udržanie vládnej koalície. Od hlasov ĽSNS by nechcel byť závislý, možnosti však vidí v "konzervatívnych silách" medzi nezaradenými poslancami.

Sme rodina predloží návrh umožňujúci skrátiť volebné obdobie, Za ľudí nesúhlasí

Kollár tiež potvrdil, že predloží do Národnej rady SR návrh zmeny Ústavy SR, do ktorej chcú zakotviť možnosť predčasne ukončiť volebné obdobie. V pondelok to potvrdil aj šéf rezortu práce Milan Krajniak. Strana Za ľudí s tým nesúhlasí. Krajniak zdôraznil, že legislatívny návrh automaticky neskráti volebné obdobie. Len vytvorí právny rámec na to, aby v budúcnosti k skráteniu volebného obdobia parlamentu mohlo prísť.

"My túto ústavnú zmenu nepodporíme. Cieľom je, aby vláda pracovala na riešeniach pre ľudí a nie aby hľadala spôsoby, ako si skrátiť obdobie, keď je možné pre ľudí pracovať," reagovala Remišová. Kollár koncom júna avizoval, že návrh podá do 25. augusta. Hovoril vtedy aj to, že Sme rodina by takýto zákon podporila aj ak by ho predložila opozícia. Poslanec NR SR a podpredseda opozičnej strany Hlas-SD Richard Raši v júni reagoval, že Kollár v minulosti takýto návrh nepodporil.

Stretnutie premiéra s prezidentkou

Hoci premiér po piatkovom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v rámci riešenia súčasnej koaličnej krízy pripustil rôzne možné scenáre, za prioritu označil jednoznačne zachovanie štvorkoalície. "Len v štvorkoalícii sme schopní presadzovať potrebné reformy a zároveň vytvárať politické zázemie na nerušenú prácu orgánov činných v trestnom konaní, ktoré pretvárajú mafiánsky štát na spravodlivú demokraciu," uviedol Heger v sobotu na sociálnej sieti. Zopakoval tak to, čo povedal aj po stretnutí s prezidentkou. Čaputová očakáva skoré riešenie krízy.

Najlepším riešením je štvorkoalícia

Hnutie OĽaNO v pondelkovej reakcii na Kollárove slová zopakovalo záujem dovládnuť v koalícii. Zdôraznilo však zároveň, že sa maximálne sústreďuje na riešenie aktuálnych kríz a naplnenie vládneho programu. "Nemáme čas zaoberať sa osobnými traumami a boliestkami jedného koaličného partnera," skonštatovalo hnutie.

Predsedníčka strany za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová považuje štvorkoalíciu za najlepšie politické riešenie. Upozorňuje pritom, že spolupráca medzi rezortmi funguje. "Cieľom je štvorkoalícia a uvidíme v septembri," uviedla v súvislosti s ďalším možným vývojom.

SaS trvá na svojich podmienkach

SaS aj naďalej trvá na tom, aby líder OĽaNO Igor Matovič odišiel z vlády, bez jej splnenia vládu liberáli opustia. "Po tom, ako sme 6. júla opustili koalíciu, sme pripravení podpísať novú koaličnú zmluvu, z ktorej bude vyplývať, že Igor Matovič nebude členom budúcej vlády. Ak sa tak nestane, opúšťajú ministri za SaS k 31. augustu vládu," deklarovali liberáli.

Budúcnosť krajiny vs. stranícke záujmy, každý to vidí inak

Ak premiér uprednostní menšinovú vládu pred odchodom jedného problematického človeka, nemožno hovoriť o záujmoch krajiny, ale čisto o záujmoch hnutia OĽaNO. Uviedol to predseda strany SaS Richard Sulík ešte v piatok. Reagoval tak na slová premiéra, ktorý uviedol, že mu ide o budúcnosť krajiny, nie o stranícke záujmy. Dôvodom vypovedania koaličnej zmluvy zo strany SaS je práve správanie ministra financií Igora Matoviča, pripomenul Hegerovi Sulík.

"Napriek mnohým osobným urážkam a evidentným klamstvám o mne a ďalších členoch SaS som urobil pre urovnanie sporu všetko. Na stretnutí s predsedom parlamentu a premiérom som poprosil o jediné - aby Igor Matovič prestal s nezmyselným 'kopaním' do SaS. Avšak krátko nato to celé pokazil nehoráznym obvinením zo spolupráce strany SaS s fašistami. Nie, tadiaľto cesta už nevedie a informoval som o tom ako premiéra, tak aj pani prezidentku," priblížil Sulík.

Buď odíde Matovič, alebo odíde SaS

Po slovách prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá očakáva skoré vyriešenie vládnej krízy, podľa neho zostávajú len dve riešenia - odchod toho, kto ju spôsobil, alebo odchod SaS. "Bez akéhokoľvek kalkulu opakujem, že zotrvanie súčasného ministra financií je pre krajinu extrémne škodlivé, najmä pre rozvrat verejných financií, aktívnu spoluprácu s fašistickými poslancami a znásilňovaniu legislatívneho procesu," uzavrel Sulík.

Premiér pracuje s vládou vo štvorici, reálnejšia je však menšinová vláda

Premiér Eduard Heger po stretnutí nevyzeral s prezidentkou nevyzeral nadšene. Uviedol, že verejne pracuje len s jedným scenárom a tým je štvorkoalícia. Naznačil však, že aj menšinová vláda je v hre. "Reálnejšia je vláda bez SaS. Či bude menšinová, ukáže čas. Nemožno vylúčiť, že niekoľko nezaradených poslancov sa ocitne v klube niektorej vládnej strany a vláda dovládne až do riadnych volieb," skonštatoval pre Topky politológ Radoslav Štefančík.

Menšinovú vládu však odmieta Boris Kollár. Možnosť, že do klubu naberie ďalších poslancov, však nie je vylúčená. V septembri plánuje predstaviť prvých troch, o ktorých hovoril už pred pár dňami. Členmi sa teda oficiálne stanú Romana Tabák, Ján Krošlák a Jozef Šimko. Faktom však je, že premiér Heger prvýkrát pripustil aj iné scenáre, aj keď stále je jeho cieľom štvorkoalícia. Naznačuje to fakt, že dohoda na dovládnutie v plnej koaličnej zistave už je pasé?

"Premiér mal zrejme dosť času na to, aby si sadol so Sulíkom a ten mu predostrel svoje ultimátum nielen cez Liebesbrief, ale priamo zoči-voči ako chlap chlapovi. A keďže výsledok sa nedostavil a predčasné voľby Heger nechce, hľadá ďalšiu alternatívu. A tou je dať to na Dzurindu. Inak povedané spoliehať sa aj na poslancov, ktorí si večer idú do postele ľahnúť ako opoziční poslanci, ale zobudia sa už ako koaliční," myslí si.

Vláda bez SaS aj bez Matoviča? To je scenár niekoho s básnickým črevom

V kuloároch sa šepkalo aj o možnosti, že SaS odíde z koalície, vláda bude v menšine a potom by pri prípadnom návrhu na odvolanie Igora Matoviča SaS zahlasovala za jeho odvolanie. Vláda by bola aj bez SaS, aj bez Matoviča. Premiér to považuje za nepravdepodobné. "Tento scenár musel pripraviť niekto s básnickým črevom alebo aspoň s obľubou v konšpiračné teórie. Ale podľa mňa je dosť vzdialený realite," zhodnotil politológ.

Odísť by mal Sulík aj Matovič

Prezidentka naznačila, že jednou z alternatív je výmena ministrov v septembri. Ak SaS odíde, vymeniť by sa museli štyria ministri. Ak by prišla do hry možnosť výmena Matoviča a Sulíka, vláda by hľadala len dvoch ministrov. Čo by spôsobilo väčšie škody? "Ak by odišiel Ivan Korčok, Slovensko by utrpelo poriadnu stratu. Sulíka s Kolíkovou by oželelo a pri Gröhlingovi by minimálne akademická obec zajasala," zhodnotil Štefančík.

Ideálne by podľa neh bolo, keby zo svojich postov odišli Sulík s Matovičom naraz. "Ale nie z vlády do parlamentu, úplne z očí verejností. Spolu, ruka v ruke, piecť pizzu, variť gnocchi, či naháňať medvede na Horehronie. Je to jedno čo, len sa na istý čas vytratiť. Potom by sme aspoň videli, či problém je štrukturálny a je ho potrebné riešiť radikálne predčasnými voľbami, alebo je aj takto zložená vládna koalícia možná, ale pre osobné konflikty dvoch predsedov to poriadne škrípe," zhodnotil.

Koalíčná kríza

Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií. SaS a OĽaNO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽaNO to odmieta. Premiér deklaruje, že počas leta budú v koalícii rokovať, predpokladá, že výsledok bude zrejme známy až v "posledných hodinách".