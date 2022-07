Čaputová sa stretla s Hegerom: Vládna KRÍZA nie je vírus! Očakávam skoré riešenie, TOTO je jedna z alternatív

BRATISLAVA - Pre koalíciu je leto mimoriadne napäté. Strana SaS dala po vypovedaní koaličnej zmluvy premiérovi Eduardovi Hegerovi ultimátum. Buď my, alebo Igor Matovič. Po stretnutí so šéfom liberálov Richardom Sulíkom bol premiér síce pokojnejší a za konštruktívne to označil aj Sulík, no požiadavky sa nezmenili, ustúpiť zatiaľ neplánuje ani jeden. Ďalším krokom je stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Ako sa táto koaličná kríza skončí, to sa dozvieme až koncom augusta. Koaliční partneri síce sú za zachovanie štvorkoalície, no OĽaNO ani SaS zatiaľ z požiadaviek neustúpili. Podľa liberálov totiž nie je problém koalícia, ale Igor Matovič. Šéf Sme rodiina Boris Kollár uviedol, že nechce novú koaličnú zmluvu, svoje stanovisko potom upravil tak, že je otvorený inej možnosti. Riešenie je tak zatiaľ v nedohľadne a lídri ho budú hľadať za zatvorenými dverami.

Čaputová očakáva skoré riešenie krízy

Prezidentka Čaputová očakáva skoré vyriešenie koaličnej krízy, za ktorú je zodpovedná vláda. Povedala to po stretnutí s premiérom. Vládna kríza nie je podľa nej následkom náhody. „Nie je to vírus, je to dôsledok veľmi konkrétnych udalostí, krokov a vyjadrení, ktorých podcenenie viedlo k tomu, že sme v situácii, že náš štát čelí veľkým vonkajším problémom a zároveň vnútornej nestabilite a nejasnému vývoju,“ vyhlásila hlava štátu.

Za dva roky ide už o druhú vážnu krízu, ktorú občania vnímajú. Deje sa v kontexte iných globálnych problémov, ako je inflácia, pandemická, bezpečnostná či energetická kríza. Vnútorné spory sa podľa nej zároveň dejú na pozadí domácich problémov, ktorých nevyriešenie viedlo k štrajkovej pohotovosti samospráv, hrozbe štrajku učiteľov či k hrozbe výpovedí zo strany lekárov. Je rada, že s odbormi už vláda našla riešenia na niektoré problémy.

Jednou z alternatív v septembri je výmena ministrov

Krízy podľa Čaputovej nesmú paralyzovať štát. Od Hegera očakáva kroky na zabezpečenie stability vlády alebo aby došlo k umožneniu iných ústavných možností. „Jednou z možných alternatív v septembri je výmena ministrov, čo si vyžaduje aj moju súčinnosť,“ dodala. Prezidentka zdôraznila, že nie je rozhodcom tohto sporu. Kríza podľa jej slov neprišla zo dňa na deň a príčina sporu bola zadefinovaná pomerne jasne.

Heger pracuje len s jedným scenárom, no v hre ich je viac

Stretnutie s prezidentkou trvalo zhruba hodinu a pol. Premiér Heger uviedol, že sa zaoberali viacerými témami, napríklad situáciou okolo plynu. Predmetom rozhovoru však bola najmä koaličná kríza. Premiér po stretnutí nevyzeral nadšene. „Pracujem s jedným scenárom, ktorý je správny, že štvorkoalícia dovládne do konca volebného obdobia,“ povedal s tým, že osobne pracuje aj s inými verziami. Medzi nimi je aj menšinová vláda.

„Momentálne neviem nič garantovať, realistický je aj scenár menšinovej vlády. Pre mňa by toto bol následok zlého rozhodnutia SaS,“ povedal. Či počíta s nezaradenými poslancami o podpore koalície, ak by bola v menšine, na to presne neodpovedal. S poslancami okolo Tomáša Tarabu nerokoval. Nateraz však nevidí dôvod diskutovať o iných scenároch verejne. „Môžeme sa baviť o štvorkoalícii, lebo to považujem za správne,“ prízvukoval.

Ide mi o budúcnosť krajiny, nie o stranícke záujmy

„Mne ide o budúcnosť krajiny, nie o stranícke záujmy,“ reagoval Heger na slová sociológa Vašečku, že to, čo spravila SaS, je v ich záujme, v záujme krajiny už menej. „Máme ešte šesť týždňov, všetko úsilie vkladám do rokovaní s partnermi,“ uviedol a zopakoval, že jeho cieľom je zachovanie štvorkoalície. V kuloároch sa hovorí aj o scenári, že SaS odíde z koalície a pri prípadnom návrhu na odvolanie Matoviča tento návrh podporia a vláda tak bude nakoniec v menšine, bez SaS a bez Matoviča. Premiér však podľa informácií, ktoré má, nepovažuje tento scenár za veľmi pravdepodobný.

Podľa Hegera bol spúšťačom tejto krízy prieskum popularity politikov, ktorý ukázal, že Matovič je najmenej populárnym politikom a ľudia mu veria najmenej. SaS však svoje dôvody špecifikovala už predtým a popularita nebola grom dôvodov ich odchodu. „Demokraciu neurčujú prieskumy popularity a volebné preferencie. Voliči vo voľbách rozhodnú o tom, kto bude koalíciu zostavovať a to sa udialo aj v roku 2020,“ uviedol na margo prieskumu.

O stretnutie ma nepožiadal ani Sulík, ani Matovič

Hlavní aktéri sporu, ktorá prerástla do zatiaľ najvážnejšej koaličnej krízy, Igor Matovič a Richard Sulík sa zatiaľ osobne za jedným stolom nestretli. „Myslím si, že osobné spory sa riešia tak, že si dvaja sadnú za stôl. Zatiaľ ma ani jeden z nich nepožiadal, aby som takéto stretnutie uskutočnil,“ skonštatoval premiér. Časť tlačovky venoval opäť vymenúvaniu reforiem, vďaka ktorým robí táto vláda viac, ako tie predchádzajúce. Spomenul aj dve veľké investície. „Takto nevyzerá štát, ktorý by nefungoval, takto vyzerá štát, ktorý robí významné pokroky.“

Koalícia si vyžaduje reštart

O stretnutí s premiérom hovorila prezidentka už v debate na festivale Pohoda. Uviedla, že je v kontakte s predstaviteľmi vládnej koalície v súvislosti s aktuálnou politickou krízou. Zaujíma sa o to, ako bude zabezpečený riadny chod ústavných orgánov. "Spôsob fungovania, prijímania opatrení, nereflektovanie na jednotlivé krízy - týmto spôsobom sa ďalej ísť nedá. Vyžaduje si to reštart. Dúfam, že ten bude k prospechu tejto krajiny," skonštatovala.

Je podľa nej ťažké odhadnúť, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. Riešenia majú podľa prezidentky v rukách predstavitelia koalície. "Všetci za to platíme vysokú daň. Tento spor akoby nemal stále víťaza, ale iba nás všetkých porazených," dodala.

Stretnutie so Sulíkom: SaS musí urobiť krok späť

Premiér Heger síce označil minulotýždňové rokovania za konštruktívne a udržanie štvorkoalície za jediné riešenie, no stále Sulíka vyzýva, aby spravil krok späť. "S partnermi bude počas leta diskutovať za zatvorenými dverami a verejnosť oboznámi až s konečným výsledkom," uviedol Úrad vlády v stanovisku po stretnutí. "S premiérom Eduardom Hegerom som mal rozsiahly a konštruktívny rozhovor. Množstvo vecí sme si vydiskutovali," potvrdil Sulík.

Aj naďalej však platí ich pôvodné stanovisko, ktoré odsúhlasili na rozšírenej Republikovej rade SaS. Začiatkom júla vypovedali koaličnú zmluvu a opustili koalíciu. "Sme pripravení podpísať novú koaličnú zmluvu, z ktorej bude vyplývať, že Igor Matovič nebude členom budúcej vlády. Ak sa tak nestane, opúšťajú k 31.8. ministri za SaS vládu," uviedol minister hospodárstva a šéf liberálov.

Permanentná koaličná kríza

Tentokrát sa spor v koalícii opäť vyostril po tom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne Matoviča. SaS a OĽaNO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Pre útoky Matoviča SaS prestala opätovne chodiť na koaličné rady, vypovedala koaličnú zmluvu a očakáva do konca augusta novú. Chce ju prepracovať a žiada Matovičov odchod z vlády. OĽaNO to od začiatku odmieta. SaS avizovala demisiu svojich ministrov, ak nedôjde k naplneniu ich požiadaviek.

Matovič reagoval, že SaS v septembri povalí vládu. To Sulík odmietol a tvrdí, že odchodom liberálov z koalície nepadne vláda a nenastane ani rozpad koalície. Deklaroval záujem na dovládnutí kabinetu. Vyhlásil však, že SaS koalíciu opustila. Premiér Heger vyzval liberálov, aby urobili krok späť. Stretnutiu so Sulíkom predchádzali rôzne prestrelky, list a výzvy.