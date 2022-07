KORONAVÍRUS Dátoví analytici o opatreniach: TOTO už nemá zmysel, odkaz pre ľudí! Poukázali na dôležitý parameter

Podľa analytikov z projektu Dáta bez pátosu samotné počty pozitívnych, ktoré odhalili vykonané testy, hovoria len veľmi málo o tom, koľko pozitívnych v populácii reálne máme. „Skutočne hovoria jedine o tom, že zo 100 testov je na Taiwane pozitívnych 80 percent, v Európe od 10 percent do 50 percent, v Česku 35 percent a na Slovensku sme blízko 50 percent,“ uviedli. Reálne čísla nakazených sú však oveľa vyššie a to vo všetkých krajinách. Rozdiel spočíva iba v tom, že každý štát mal špičku v inom čase - Portugalsko na prelome mája a júna, Malta na prelome júna a júla, ostatné štáty ešte o niečo neskôr. Scenár bol však všade rovnaký.

Archívne video: Lengvarský sa vyjadril k výpovediam lekárov a nahromadeným operáciám: Núdzový stav nehrozí, COVID opatrenia zatiaľ nebudú

V súčasnosti reportujeme tisíc pozitívnych denne, reálne ich však podľa analytikov máme stotisíce týždenne. Robiť hromadne testy však zmysel nemá – je to podľa ich slov drahé a zbytočné. Samotné počty infikovaných totiž aj tak kľúčové nie sú. „Jediný reálne potrebný parameter na sledovanie je počet pacientov. Tých, ktorí prichádzajú do nemocnice (ideálne primárne s problémami s covidom). A potom stav pacientov v nemocnici. Nič iné nemá zmysel sledovať, lebo toto sú jediné dva parametre, ktoré môžu spôsobiť reálne problémy,“ uviedli.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP/Abdeljalil Bounhar

„Reportujeme 350 prijatých pacientov minulý týždeň v strede júla a je to oproti 100-ke v strede júna presne rovnaký násobok ako v Británii. Veľmi pravdepodobne pôjde počet prijímaných pacientov ešte hore a za týždeň uvidíme 400-500-600,“ myslia si. Vo Veľkej Británii sa aktuálne zastavil rast počtu pacientov, ktorí mieria do nemocnice. Na začiatku vlny pred 7-8 týždňami prijímali 500 pacientov denne, pred týždňom boli už na štvornásobku – 2000 pacientov denne. Posledný týždeň však už počty oscilujú na špičke, v Škótsku dokonca reálne klesajú. „Veľká Británia žije veľmi uvoľnene a bez obmedzení. My sme na tom dnes podobne na Slovensku. Musíme si prejsť rovnakými krivkami ako Británia, len to bude asi s odstupom 2-3 týždňov,“ odkázali.

Ak by sa scenár u nás vyvíjal podobne, ako na britských ostrovoch, veľmi skoro po špičke počtu pozitívnych by sa mala stabilizovať aj situácia ohľadne počtu prijímaných pacientov do nemocníc, stať by sa tak malo zrejme do 2-3 týždňov. „Ak budú pacienti zostávať v nemocnici krátko, mnohí len pár dní a väčšina v ľahkom stave, tak aj počet pacientov sa stabilizuje a špičku vykážeme v prvej polovici augusta,“ uviedli pozitívne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Okrem toho odkázali, že s vírusom sa musíme naučiť žiť a „nie vytiahnuť tému ´rúška´, že ´veď minule to zabralo´.“ „V Európskych krajinách sa naučili s vírusom žiť, opatrenia sú minimálne, ale vyžadovaná ohľaduplnosť zásadná. Tolerancia k ľuďom s respirátorom je potrebná a zvyknime si na ňu,“ odkázali.

Zatiaľ podľa nich nemá žiaden zmysel obmedzovať športové podujatia, zásadne obmedzovať spoločenské podujatia, posúvať začiatok školského roka alebo nástup na internáty či obmedzovať počty ľudí na metre štvorcové alebo počty na štadióne pri súťažiach. „Zmysel má apelovanie na osobnú zodpovednosť a ak má niekto príznaky, tak nech zostane doma pár dní a urobí si jednoduchý test sám doma. Tak to robí Británia a už druhý rok to vyzerá na dobrý prístup a rozumnú stratégiu,“ tvrdia.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

„Len je pravda, že v niektorých zamestnaniach môže chýbať 5-10 percent ľudí v špičke vlny. To je to ´naučíme sa s covidom žiť´. Tak nekričte, že vám nejde autobus koncom júla. Vodič leží doma s kašľom. V tejto vlne to môže byť skúsenosť 1/3 až 1/2 obyvateľstva,“ dodali.