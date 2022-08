Nové okná či nábytok: Viaceré univerzity počas leta rekonštruujú ubytovacie zariadenia pre študentov

V minulom akademickom roku sa realizovala rekonštrukcia vstupnej chodby, revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií a obnova a modernizácia výťahov na manželských internátoch. Na Átriových domkoch sa uskutočnila modernizácia centrálnych jadier v blokoch C, E, M, rekonštrukcia striech na blokoch E a V, oprava oporných múrikov a zábradlí. Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa tiež 23 študovní. "Izby vo výškovom bloku A dostanú do septembra 2023 nové okná a balkónové dvere. Prebehne tu aj výmena zvislých rozvodov k sociálnym jadrám. V bloku M Átriových domkov sa postupne do júna 2023 vymieňajú podlahy, kompletne sa vymaľujú priestory a vymení sa nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do septembra 2022 podlahy na chodbách," spresnila Miller.

Na Družbe UK sa vymenilo zábradlie a robili sa nátery nosných konštrukcií balkónov, modernizovali sa balkónové steny, okná a radiátory na študentských izbách, aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové do septembra. "Družba UK pokračuje podľa plánu rozvoja na roky 2019 – 2022 a postupne v tomto čase je investovaných takmer 2,7 milióna eur," dodala Miller. Aj Slovenská technická univerzita (STU) počas leta pokračuje v rekonštrukciách študentských domovov. "V tomto období bola dokončená piata etapa opravy izieb na študentskom domove Mladá garda (blok B – 3. a 4. podlažie) za 205.328 eur. Priestory sa následne zariadia novým nábytkom, ktorý bude dodaný po ukončení prebiehajúceho verejného obstarávania. Študentom budú izby odovzdané počas semestra," spresnil hovorca univerzity Juraj Rybanský.

Galéria fotiek (2) Internát Mlyny

Zdroj: TASR - Andrej Galica

Na Študentskom domove Dobrovičova sú tesne pred dokončením prác rekonštrukcií izieb, náklady predstavujú 784.324 eur. Izby budú pripravené na ubytovanie študentov k 1. septembru. Počas leta sa tiež na internátoch STU robia hygienické nátery na izbách a chodbách v celkovej hodnote 80.629 eur. Na Študentskom domove Miloša Uhra v Trnave počas leta rekonštruujú balkóny a výťah, celková suma nákladov je 166.000 eur. Práce dokončia do konca mesiaca. Prešovská univerzita v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich študentských domovov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Pracuje sa na internáte na Námestí mládeže za viac ako 700.000 eur. Ukončenie prác je naplánované na júl 2023.

Obnovou v lete prechádza aj jeden blok Študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Medickej ulici. "Pozostáva z úpravy interiéru izieb a výmeny nábytku. Trvať bude do konca augusta, to znamená, že ubytovanie študentov v akademickom roku 2022/2023 nebude nijako obmedzené z dôvodu renovačných prác," uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová. Cena renovácie je približne 250.000 eur. Na internáte Trnavskej univerzity v Trnave ani na ostatných zmluvných ubytovacích zariadeniach momentálne neprebiehajú žiadne rekonštrukčné práce. "Prebiehajú len bežné servisné a údržbárske opravy, ktoré sa vykonávajú počas leta," dodal hovorca univerzity Matúš Demko.