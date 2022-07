Inflácia opäť trhla rekord: Prekročila neuveriteľných 13 percent, je najvyššia za 22 rokov! Slovákov však v míňaní nezastavila

Archívne video: Podľa ministerstva financií sa v tomto a v ďalšom roku bude inflácia nachádzať k dvojcifernej hodnote

Rástli ceny takmer všetkých položiek spotrebného koša, medzimesačne naďalej najmä potraviny, pohonné látky a stavebné materiály zohľadnené v imputovanom nájomnom. Ceny dvoch najvýznamnejších výdavkových položiek slovenských domácností, teda potravín a nákladov na bývanie, boli na medziročnej báze vyššie takmer o 20 %.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Štatistický úrad SR

Najviac išli hore chlieb, obilniny, mlieko, syry a vajcia

Ceny potravín boli medziročne vyššie až o 18,7 %, a to vo všetkých deviatich sledovaných položkách. Najviac išli hore ceny chleba a obilnín a mlieka, syrov a vajec zhodne o 21 %, mäsa o 19 %, olejov a tukov o 47,2 %, ale tiež zelenina o 15,4 %, cukor a cukrovinky o 11,2 % či ovocie o 7,6 %. Pri nealkoholických nápojoch vzrástli ceny za kávu, čaj a kakao o 9,9 % a za minerálne vody, nealko nápoje a šťavy o 8,8 %. Medziročne zdraželi aj alkoholické nápoje o 5,3 %.

Analytička Eva Sadovská zo spoločnosti Wood&Company pripomenula, že práve potraviny spoločne s bývaním sú oblasti, na ktoré Slováci zo svojich rodinných rozpočtov míňajú najviac. "Potraviny im totiž ukrajujú z ich nákladov približne pätinu, v prípade bývania ide dokonca o cca štvrtinu celkových spotrebných výdavkov. Aj preto sú na ich vyššie ceny spotrebitelia citlivejší. Tempo zdražovania v júni zrýchlilo ako v oblasti potravín a nealkoholických nápojov, tak aj v oblasti bývania. Obe tieto oblasti sa vďaka ich mohutnému zastúpeniu v spotrebnom koši podpísali výrazne pod celkový nárast a zrýchlenie spotrebiteľských cien v júni 2022," uviedla.

Galéria fotiek (7) Zdroj: gettyimages.com

Dôvodov na rast potravín je viac

Dôvodov, prečo sú potraviny stále drahšie, je podľa analytičky viacero. "Producenti uvádzajú ako jeden z dôvodov drahšie energie potrebné na výrobu. Ďalším dôvodom je vysoká cena ropy a následne aj pohonných látok," uviedla. Potraviny je totiž potrebné nielen vyrobiť, ale aj do obchodov prepraviť. "Pri cenách potravín je vždy dôležitý aj faktor počasie, ktorý má dopad na úrodu – rastlinného pôvodu. To má následne vplyv aj na živočíšnu výrobu, t. j. na chov zvierat (v podobe drahšieho krmiva). Stav úrody sa vždy premietne do vývoja cien agrokomodít na burzách a skôr ci neskôr sa to ukáže aj na cenovkách v obchodoch," vysvetlila.

Poukázala tiež na to, že obchodníci upozorňujú aj na vyššie náklady, ktoré majú spojené so zabezpečením hygienických a bezpečnostných opatrení. Potravinári zase vyššie náklady pociťujú aj kvôli ekologizácii výroby, zavádzaniu nových technológií či kvôli drahším obalovým materiálom. "K surovinovej kríze, o ktorej sa začalo hovoriť pred vyše rokom, sa pridal v posledných mesiacoch vojnový konflikt na Ukrajine. Zvyšovanie cien ropy, energií a mnohých kľúčových agrokomodít na svetových trhoch je evidentné a premieta sa to aj do cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach a taktiež do cenoviek tovarov na pultoch v našich obchodoch," doplnila.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Rástli aj ceny pohonných látok

Naďalej rástli ceny pohonných látok, medziročne vysoko až o 43,4 %. V porovnaní s minuloročným júnom stúpli ceny za stravovanie o 20 %, zvýšili sa ceny za osobnú starostlivosť o 10,3 %, za zdravotnícke služby o 8,5 %, ako aj rekreačné, kultúrne služby a dovolenky o 7,4 % a poistenia o 5,5 %.

"Zdražovanie pociťujeme aktuálne najmenej v obchodoch s oblečením a obuvou, s júnovým nárastom cien o 3,4 %. Za hotové oblečenie si priplácame 4,3 %, za nové topánky 1,5 %," dodala analytička.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Index spotrebiteľských cien sa v júni 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov 13,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,5 %, za domácnosti dôchodcov o 14,1 %. V súhrne za šesť mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 10,9 % (za domácnosti zamestnancov o 10,8 %, za nízkopríjmové domácnosti o 10,9 %, za domácnosti dôchodcov o 11,8 %).

Analytička uviedla, že aktuálne sa prikláňajú k názoru, že tohtoročná inflácia bude pomerne vysoká a jej celoročný priemer sa bude pohybovať nad hranicou 10 %. "Slováci si tak určite aj v nasledujúcich mesiacoch budú priplácať oproti vlaňajšku za potraviny, pohonné látky, energie, ale aj za stavebné materiály. Pravdupovediac, v žiadnej oblasti inflácie v najbližšom období neočakávame pokles cien oproti minulému roku," odkázala.

Galéria fotiek (7) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Slovákov zdražovanie v nákupoch nezastavilo

Ani vysoká inflácia počas uplynulých mesiacov zatiaľ väčšinu Slovákov v míňaní nezastavila. "Maloobchodné tržby totiž počas prvých piatich mesiacov 2022 zaznamenali medziročný nárast o cca 13 %. Aj napriek rastúcej inflácii, omikronovej vlne a vojnovému konfliktu na Ukrajine dokázala dokonca počas prvého kvartálu 2022 práve vyššia spotreba slovenských domácností potiahnuť celkový ekonomický rast v krajine," uviedla Sadovská.

V najbližšom období by mohla oslabenú ekonomiku podporiť práve spotreba obyvateľov. "Hoci rast platov nebude stačiť na rast cien tovarov a služieb a vysoká inflácia bude doliehať na kúpyschopnosť obyvateľstva, spotrebitelia využijú na míňanie svoje nahromadené úspory z čias pandémie a prísnych opatrení (efekt odloženej spotreby). Očakávame teda, že minimálne počas tohtoročných prázdnin väčšina slovenských domácností využije aktuálne uvoľnenie a typicky letné tovary, služby či dovolenky si dopraje vo väčšej miere ako počas predchádzajúcich dvoch letných sezón," tvrdí.

Galéria fotiek (7) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Dodala však tiež, že výrazný nárast cien a s ním spojené vyššie náklady na základné a nevyhnutné tovary a služby pochopiteľne spôsobili už u určitých skupín obyvateľstva poslabšie míňanie na ostatné - luxusnejšie tovary a služby. "Ide predovšetkým o domácnosti seniorov, nízkopríjmové domácnosti, domácnosti nezamestnaných, domácnosti jedného rodiča s deťmi, domácnosti s viacerými deťmi, ale i (a v neposlednom rade) domácnosti so zdravotne znevýhodnenými členmi," špecifikovala.

Negatívne dopady na naše úspory

Rýchle zdražovanie nie je podľa analytičky dobrou správou pre naše peňaženky. "Vysoká inflácia nielenže oslabuje reálny rast platov, ale znehodnocuje aj úspory obyvateľov na účtoch v bankách. Inflácia valcuje úroky na bankových vkladoch už šiesty rok po sebe. Jednou z možností, ako sa z dlhodobého hľadiska dá popasovať s infláciou, je investovať," odkázala Slovákom.