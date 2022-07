Čo na nárast platov učiteľov hovorí analytik? Jasné slová: Málo ambiciózny plán, TOTO je chybou!

"Preto ani tento na prvý pohľad výraznejší nárast učiteľských platov nemožno považovať za zvyšovanie atraktivity učiteľskej profesie," povedal. Podľa jeho slov ide len o náplasť na infláciu, aj to možno nedostatočnú.

Kritický je tento rok

Analytik poukázal na to, že dohodnuté zvyšovanie platov učiteľov v najbližších troch rokoch pravdepodobne nepokryje ani infláciu. "Kritický je najmä tento rok. Podľa prognózy ministerstva financií by inflácia v tomto roku mala dosiahnuť úroveň 11,6 percenta. Zvýšenie tarifných platov o tri percentá od polovice tohto roka a odmena vo výške 500 eur však učiteľské platy zvýši v tomto roku v priemere len o menej ako dve percentá," uviedol Rehúš.

Už v minulom roku totiž učitelia podľa neho dostali jednorazové odmeny v celkovej výške 450 eur v hrubom a tak tohtoročných 500 eur je v podstate len dorovnaním minuloročných odmien. "Hrozí, že reálne učiteľské platy sa v porovnaní s minulým rokom výrazne prepadnú o takmer desať percent," informoval.

"V budúcom roku by síce tarifné platy mali v priemere narásť o 14,4 percenta, ale už sa nepočíta so žiadnou odmenou. Preto bude celkový nárast platov pravdepodobne nižší. Napríklad v prípade začínajúcich učiteliek a učiteľov by to bolo 11,4 percenta, skúsenejší vyučujúci budú mať nárast vyšší - približne 13 percent," povedal analytik. Zároveň dodal, že aj v budúcom roku ministerstvo financií očakáva vysokú infláciu až na úrovni 11,2 percenta.

Situácia sa zlepší až v roku 2024

Lepšia situácia by podľa neho mohla nastať až v roku 2024. "Priemerný nárast učiteľských platov by bol na úrovni 7,7 percenta a inflácia sa predpokladá len na úrovni 2,6 percenta. Ak by sa na tom nič nezmenilo, reálne učiteľské platy by síce v porovnaní s rokom 2023 stúpli približne o päť percent, ale aj tak by boli nižšie ako v roku 2021," mieni Rehúš. Navyše, učitelia si podľa jeho slov pravdepodobne nepolepšia ani v porovnaní s ostatnými zamestnancami v národnom hospodárstve.

V školstve dôjde k valorizácii platov od 1. januára 2023 o desať percent. Následne od septembra 2023 to bude 12 percent. Týkať sa to bude pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva, učiteľov vysokých škôl, vedeckých a výskumných pracovníkov. Nepedagogickým zamestnancom sa tarifné platy od januára zvýšia o sedem percent, v septembri 2023 o ďalších desať percent. Na jeseň dostanú zamestnanci v školstve tiež 500-eurový jednorazový príspevok.