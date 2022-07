POZOR na stratu či krádež dokladov: Vyfasovať môžete aj pokutu! Čo robiť, ak o ne prídete na dovolenke?

Galéria fotiek (5) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Nepríjemné, no stane sa. Strata či krádež dokladov vie poriadne skomplikovať život a predstavuje aj značné riziko, nakoľko neviete, komu sa vaše citlivé údaje dostanú do rúk. Mnohí v prvých chvíľach potom, ako zistia, že svoje doklady zrazu nemajú, nevedia ako postupovať a na koho sa obrátiť. O to horšie chvíle zažívajú, ak sa im takáto nepríjemnosť stane počas dovolenky v zahraničí.