Zverejňujete fotky z dovolenky na sociálnych sieťach? Veľká CHYBA! Vystríha pred tým aj polícia, TOTO je dôvod

BRATISLAVA - K letu patria neodmysliteľne aj dovolenky. No zatiaľ, čo vy si budete užívať oddych a pohodu niekde pri mori, doma vás môže čakať nepríjemné prekvapenie v podobe vykradnutého bytu alebo domu. Zlodeji často totiž využijú práve vašu dlhšiu neprítomnosť, aby mohli "v pokoji" zrealizovať krádež. To, že nie ste aktuálne doma, im môže naznačiť niekoľko maličkostí. Polícia preto upozornila, na čo by ste si mali dať pozor.