Dovolenková sezóna je tu: Polícia pred návštevou obľúbeného raja Slovákov ponúka tieto RADY, môžu vás zachrániť!

Zdroj: Gettyimages.com, Facebook/Polícia

BRATSLAVA/ZÁHREB - Júl je už naplno tu, a preto sa mnohí Slováci chystajú do svojej obľúbenej dovolenkovej destinácie - do Chorvátska. Či už sa chystáte si obzrieť pamiatky alebo si užiť more, nemali by ste zabúdať na dôležité, materiálne veci a vlastné zabezpečenie počas cesty. Polícia upozornila na základné povinnosti a ponúka Slovákom rady pred touto cestou.