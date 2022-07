Polícia radí seniorom, aby nepožičiavali peniaze neznámym osobám: Podvodníci sú vynaliezaví

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Seniori by nemali požičiavať peniaze neznámym osobám, a to ani v prípade, ak to odôvodňujú emotívnymi príbehmi. Na sociálnej sieti to pripomenula bratislavská polícia. Zároveň vyzvala občanov, aby osoby vo vyššom veku upozorňovali na súčasné praktiky podvodníkov.