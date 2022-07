Čakajú Slovensko rekordné HORÚČAVY? Predpovede sa zbláznili, hlásia vyše 45 stupňov Celzia! Meteorológ to povedal jasne

BRATISLAVA - Hrozia na Slovensku vyše 45-stupňové teploty? Mnohé portály na Slovensku dnes prišli so zaujímavou predpoveďou počasia na najblžšie dva týždňe. Údajte totiž má ortuť teplomerov vystúpiť do astronomických výšin! Čo na tieto predpovede hovorí meteorológ Pavel Matejovič?

Archívne VIDEO Návštevníci Starého mesta sa ochladzujú počas horúčav v sprchách

Radikálnu zmenu počasia predpovedali viaceré portály ešte vo štvrtok dopoludnia. Podľa ich predpovedí by totiž ortuť teplomerov mala v druhej polovici júla vystúpiť na viac ako 40 stupňov Celzia! Podľa modelov majú totiž teploty od pondelka 18. júla vystúpiť na astronomických vyše 42 stupňov Celzia. Ba čo viac, v stredu 20. júla má byť teplota až 45 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: predpovede.sk

Sú však také horúčavy na Slovensku reálne? Doteraz najvyššia nameraná teplota od začiatku meraní na Slovensku bola pritom nameraná 20. júla 2007, a to 40,3 stupňa Celzia v Hurbanove. Túto hodnotu sa doteraz nepodarilo prekonať. Išlo by tak o historické maximá, ak by ortuť teplomerov na Slovensku vystúpila na 45 stupňov Celzia.

Podľa Pavla Matejoviča nie je vylúčené, že najintenzívnejšia vlna horúčav je ešte len pred nami. "V polovici júla by sa nad strednou Európou mala mala vytvoriť tlaková výš a súčasne by od juhozápadu mal začať prúdiť teplý vzduch. Podľa aktuálnych prognostických modelov by sa mohli maximálne teploty vzduchu priblížiť 40 °C. Či však naozaj bude dosiahnutá takáto hodnota, je v tejto chvíli otázne, no v aktuálnej predpovedi ju uvádzajú aj nemeckí meteorológovia," upozornil meteorológ. Ako dodal, treba si uvedomiť, že aj maximálne teploty okolo 38 °C považujeme v našich končinách už za extrém. A to aj napriek tomu, že tieto hodnoty sú každé leto prekonané. Inak tomu nie je ani toto leto.

Galéria fotiek (5) Zdroj: predpovede.sk

"V Somotore na východe Slovenska bolo prekonané júnové národné maximum. V posledný júnový deň tam namerali 38.8 °C. Za určitých poveternostných podmienok u nás môže teplota presiahnuť aj hranicu 40 °C. Americké prognostické modely však občas pri dlhodobejších prognózach uvádzajú pre južné Slovensko maximá aj okolo 45 °C. Takéto vysoké hodnoty sú však značne "uletené", v krátkodobejších prognózach to postupne korigujú a znížia postupne na 39 °C. Inak tomu nie je aj toto leto. Maximálne teploty okolo 45 °C sú pre naše zemepisné šírky nepravdepodobné, preto treba brať takú prognózu s rezervou. Na strane druhej je však výskyt ďalšej vlny horúčav po 15. júli veľmi pravdepodobné," uzavrel Matejovič.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Chladný záver týždňa

Slovensko čaká chladnejší záver týždňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. V stredu (6.7.) ustúpili horúčavy zo strednej Európy do východnej a zväčša zavládlo chladné počasie s občasnými zrážkami. Teplejšie bolo len v Panónskej panve, kde teplota ešte ojedinele vystúpila na 30 stupňov Celzia. Meteorológovia počas stredy na Slovensku zaznamenali na dvoch staniciach tropický deň. Išlo o stanice Dolné Plachtince a Kamenica nad Hronom. Ako dodali, počas štvrtka už na území Slovenska tropický deň nebude.