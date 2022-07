Prekonali ste COVID a chcete sa vrátiť do formy? Toto sú RADY, ako postupovať! V lete si treba dávať pozor

COVID totiž postihuje každého inak aj čo sa tej ľahšej formy týka. Mnohí môžu napriek ľahkého priebehu trpieť postcovidovým syndrómom, z ktorého sa nevedia dostať. Čo robiť a kedy sa môžete vrátiť k fyzickej aktivite? Na otázky odpovedá všeobecný lekár Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Lukáš Olšavský.

Začať treba pomaly

Návrat k cvičeniu, či už po zranení, alebo po chorobe, môže vyžadovať určitú dávku obmedzenia vo fyzickej aktivite. "Ak po ochorení začnete s tréningom veľmi impulzívne, intenzívne a nedáte telu čas na uzdravenie, môže to viesť k pomalšiemu návratu kondície a možnému opätovnému zraneniu alebo recidíve ochorenia. Najlepšou radou k cvičeniu po prekonaní COVID-19 je byť veľmi opatrný, keďže ide o veľmi náročné ochorenie," uviedol Olšavský.

Odporúčania uverejnené v auguste 2021 v HSS Journal tiež uvádzajú, že každá osoba sa zotavuje z infekcie COVID-19 jedinečným tempom. "V súčasnosti neexistuje žiaden algoritmus, ktorý by presne určil, ako a kedy by sa mal jednotlivec vrátiť k aktivite. Pacienti bez závažného predchorobia kardiovaskulárneho systému s ľahkým alebo asymptomatickým priebehom môžu začať s 50 % fyzickou aktivitou po 7 až 10 dňoch prekonania tejto infekcie," radí Olšavský.

Niektorí sa však nevedia vrátiť do pôvodnej formy, keďže cvičiť nevládzu. Ako postupovať? "Treba začať pomaly a postupne zvyšovať intenzitu do miery svojej tolerancie. Zo začiatku je ideálne začínať s chôdzou s postupným zvyšovaním intenzity. Následne je vhodné prejsť na bicyklovanie, či už na stacionárnom bicykli alebo voľne v prírode, kde by sa maximálna pulzová frekvencia mala držať medzi 120 - 130 pulzov za minútu na vytvorenie si tzv. anaeróbneho základu," uviedol lekár s tým, že pri prekročení tejto hranice je vhodné zastaviť, vydýchať sa a následne pokračovať v tomto režime s pomalým predlžovaním vzdialenosti.

Na toto pozor najmä v lete

V období letných mesiacov je dôležité, aby ste, či už pri cvičení, alebo aj mimo neho, boli dostatočne hydratovaní. Posledné dni boli priam pekelné a od 10. do 15. sa preto neodporúča, aby sa ľudia venovali v tomto čase fyzickej aktivite. "Popíjanie len vody v prípade cvičenia nestačí, pretože počas cvičenia telo stráca nielen vodu, ale aj elektrolyty. Preto sú vhodné nápoje s dostatočným obsahom draslíka, sodíka, chloridov, fosforu, horčíka a vápnika. Nerovnováha elektrolytov v ťažkých prípadoch môže viesť k svalovým kŕčom, slabosti až srdcovej arytmii," upozorňuje lekár.

Vhodné je voľné a svetlé oblečenie, aby ste sa počas cvičenia ochladili aj cirkulujúcim vzduchom. "V extrémnych horúčavách je ideálne cvičenie v interiéri, čím sa vyhnete zraneniam z tepla či úpalu," uviedol. Kedy je cvičenie najefektívnejšie? Na to sa presne odpovedať nedá. U každého človeka fungujú tzv. vnútorné hodiny inak. Tieto cirkadiálne rytmy sú riadené hypotalamickým centrom v mozgu, preto najrýchlejší metabolizmus pracuje medzi deviatou a dvanástou hodinou dopoludnia. "No stanovenie presného času na cvičenie sa nedá určiť, preto fyzickú aktivitu môžete vykonávať kedykoľvek, kedy je vám to príjemné a vyhovuje vám to," ozrejmil lekár.

V neposlednom rade je najdôležitejšie počúvať svoje telo. Ak pociťujete závrat, mdloby, búšenie srdca, nevoľnosť, bolesti hlavy či svalové kŕče, dajte si pauzu, sadnite si, doplňte tekutiny a radšej v danom momente s cvičením prestať, ako ísť na pokraj svojich síl. "V tomto prípade platí dvojnásobne heslo: trpezlivosť ruže prináša," dodal Olšanský.