Koniec Facebooku na Slovensku? Vznikla nová petícia: Za všetkým je tento hoaxer, TAKTO reagovala polícia

Zdá sa, že sociálna sieť Facebook už ďalej nechcela tolerovať dezinformácie, ktoré Šoun zdieľal. Šoun tak o svoj účet prišiel. Stalo sa tak ešte v utorok minulý týždeň.

A teraz sa rozhodol pre razantný krok – vytvoril petíciu, v ktorej žiada koniec sociálnej sieti na Slovensku! „Nakoľko spoločnosť META, prevádzkovateľ Facebooku na Slovensku, porušuje európske predpisy (sloboda slova, presadzovanie nátlakom liberálny extrémizmus) žiadame zablokovať spoločnosti Meta facebook na území Slovenskej republiky,“ píše autor petície. Tú do teraz podpísalo celkom 66 ľudí. Petíciu Šoun zverejnil na stránke Reštart, ktorú prevádzkuje. Tú zatiaľ spoločnosť Meta nezablokovala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: peticie.com Celú vec si všimla aj stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR. Tá ironicky poznamenala, že podporujú koniec Facebooku na Slovensku. Majú na to viaceré dôvody. „Imperialistickí Yankees založili Facebook, aby zlikvidovali Slovensko. Vedeli, že Facebook začne používať množstvo Slovákov a chytí sa do pasce. Medzi týmito Slovákmi sú aj ľudia, ktorí si platia za reklamu. Prašule idú rovno Facebooku a jeho oligarchovi Zuckerbergovi, ktorý s Gatesom vymyslel koronu, aby ovládli Slovákov, bez ktorých by nikdy neboli miliardári,“ napísali policajti humorne.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Hoaxy a podvody - Polícia SR

Ako dodali, Slováci, ktorí platia sociálnej sieti doláre, tak podporujú Ukrajinu vo vojne proti Rusku, pretože Facebook časť týchto peňazí posiela do rozpočtu amerického prezidenta Joea Bidena a ten ich posúva ukrajinskému Volodymyrovi Zelenskému. „Ostatní Slováci síce používajú Facebook zadarmo, ale správajú sa ako ovečky, lebo každým klikom zvyšujú návštevnosť Facebooku a tým si táto obludná firma môže pýtať viac peňazí za reklamný priestor. Kruh sa uzavrel. Hovorili sme to, hovoríme to a budeme hovoriť: každý Slovák, ktorý je na Facebooku podporuje americkú svetovládu. Toto si vytlačte a zapamätajte. Keď sem prídu americké vojská, tak to bude len a len vaša chyba. Vôbec nie je Reštart SR naša tajná stránka,“ uzavreli.