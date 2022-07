Premiér Fiala to povedal jasne: Slovenský vzdušný priestor budú chrániť české stíhačky! Už čoskoro

Galéria fotiek (2) Petr Fiala

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

KARLOVY VARY - Česká vláda schváli pomoc pri dočasnej ochrane slovenského vzdušného priestoru. V relácii Otázky Václava Moravca v Českej televízii to dnes oznámil premiér Petr Fiala (ODS). V júni o to v Prahe požiadal slovenský minister obrany Jaroslav Naď. Do projektu sa vedľa Čechov zapoja aj Poliaci.