Prijali sme zásadné strategické rozhodnutia a kondícia Ozbrojených síl SR sa zlepšuje, tvrdí Daniel Zmeko

Na veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR sa zúčastnila aj prezidentka a hlavná veliteľka OS SR Zuzana Čaputová a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Ako priblížil Zmeko, cieľom stretnutia je zhodnotiť uplynulých 18 mesiacov a stanoviť priority a ciele do najbližšieho obdobia. "Velenie OS SR bude hodnotiť, akým spôsobom sme sa vysporiadali s množstvom operačných úloh, ktoré za ostatnú dobu prišli, vrátane toho, ako nastavíme adaptáciu ozbrojených síl na zmenu bezpečnostného prostredia. Zároveň, akým spôsobom využijeme pridelené zdroje na rozvoj OS SR, výcvik a zabezpečenie prevádzky," načrtol Zmeko.

Identifikovať sa majú aj ďalšie potrebné systémy a zmeny v organizačných štruktúrach či výcviku, ktoré majú reagovať aj na poznatky z vojny na Ukrajine. Šéf rezortu poďakoval OS SR za kvalitnú prácu. Pripomenul, že ozbrojené sily boli v uplynulých mesiacoch nasadené nielen v boji s pandémiou ochorenia COVID-19, ale aj pri dvoch špeciálnych operáciách zameraných na evakuáciu ľudí z Afganistanu. "A potom vo februári prišla z obranného hľadiska najhoršia situácia pre Slovenskú republiku od konca druhej svetovej vojny," skonštatoval.

Rezort obrany je podľa ministra dnes z hľadiska obranyschopnosti v lepšom stave ako pred jeho príchodom. "To nielen vďaka tomu, že sa nám podarilo zrealizovať niektoré modernizačné projekty, ktorých výsledky budeme vidieť v najbližšom období, ale tiež vďaka tomu, že sme dokázali v rekordne rýchlom čase získať podporu spojeneckých vojsk," zhodnotil. Minister hovorí aj o ďalších potrebných investíciách, napríklad do nákladných áut, pušiek, munície, ale aj systémov protivzdušnej obrany. Rovnako plánuje i ďalšie investície do infraštruktúry aj informačných a komunikačných systémov. Avizuje aj viaceré legislatívne zmeny. Česko a Poľsko budú podľa ministra pravdepodobne chrániť vzdušný priestor SR od septembra, keď sa majú uzemniť stíhacie lietadlá MiG-29.