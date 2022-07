NATO rokuje o vybudovaní námornej základne v Albánsku

Galéria fotiek (2) Jens Stoltenberg

Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys

TIRANA - Albánsko rokuje so Severoatlantickou alianciou o vybudovaní námornej základne, ktorá by mala vzniknúť neďaleko druhého najväčšieho albánskeho mesta Durrës. Oznámil to v piatok albánsky premiér Edi Rama, ktorého citovala agentúra Reuters.