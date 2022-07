Nikdy v ére samostatného Slovenska nebola pripravenosť ozbrojených síl dôležitejšia, tvrdí prezidentka

BRATISLAVA - Nikdy v ére samostatnosti Slovenskej republiky nebolo dôležitejšie, aby ozbrojené sily dokázali naplniť svoju hlavnú úlohu, a to byť pripravené na obranu Slovenska alebo na obranu niektorého zo spojencov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v príhovore na štvrtkovom veliteľskom zhromaždení Ozbrojených síl (OS) SR.

V tomto kontexte ocenila snahy vedenia rezortu obrany zvýšiť početné stavy profesionálnych vojakov aj civilných zamestnancov ozbrojených síl. Za pozitívne považuje, že "chyby z minulosti sú teraz premieňané na príležitosti, že zameškané roky sú dobiehané, aj z pohľadu investícií do obrany vrátane nedávneho historického nákupu obrnených pásových vozidiel". Pripomenula tiež plán Slovenska investovať dve percentá HDP do obrany už tento rok, teda o dva roky skôr, ako sa pôvodne zaviazalo. Za kľúčový považuje aj prijatý Dlhodobý plán rozvoja rezortu ministerstva obrany, ktorý má Slovensko po prvý raz. "Sú tu konkrétne investičné priority a ich časový rámec. Teraz je dôležité, aby potrebné modernizačné programy, ktoré ste si sami vytýčili, nemeškali," apelovala. Definitívne odstrihnutie sa od presluhujúcej sovietskej techniky označila za nevyhnutnosť.



Pripustila, že v kontexte zhoršujúcej sa socioekonomickej situácie sa môže stať obhajoba výdavkov na obranu zložitejšou. O to dôležitejšie je podľa nej nepoľaviť vo verejnej komunikácii, zdôvodňovať a vysvetľovať kroky, ktoré ministerstvo obrany alebo ozbrojené sily robia. "Verejnosť nesmie mať pochýb o tom, že bolo rozhodnuté transparentne a správne, že ozbrojené sily dostávajú v pomere kvality a ceny to najlepšie. Za týchto okolností vám sľubujem svoju pokračujúcu podporu," deklarovala. Najväčší boj o našu bezpečnosť a obranyschopnosť podľa prezidentky ešte stále zvádzame doma. "Je to boj o mysle a srdcia našich občanov. Diskusia, ktorá sprevádzala uzavretie obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými alebo ktorá pokračuje aj okolo vojny na Ukrajine, len odkryla rozsah nepriateľského hybridného pôsobenia na našom území," komentovala.

Prezidentka ocenila kroky ozbrojených síl i ministerstva obrany po vypuknutí vojny na Ukrajine. Vyzdvihla najmä jasnú verejnú komunikáciu. "Kto je agresor a kto je napadnutý, čo to znamená viesť obrannú vojnu a prečo je pomoc Ukrajine nielen výrazom našej solidarity, ale aj naším bezpečnostným záujmom," zhodnotila. Ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) ocenila za prepojenie pomoci Ukrajine s podporou od spojencov tak, aby to ozbrojené sily neoslabilo. Náčelníkovi Generálneho štábu OS SR Danielovi Zmekovi poďakovala za hladký prechod vojenskej techniky a materiálu v správnom čase, teda keď to Ukrajinci potrebovali.