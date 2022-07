Ďalšie zdražovanie: Oddnes budú lístky na vlak stáť viac! Týka sa to už aj TEJTO skupiny

Železničná spoločnosť Slovensko podlieha rozhodnutiam akcionára, teda ministerstva dopravy. Cestovné sa od roku 2011 nezvyšovalo, až doteraz. Pokračujúca inflácia a ekonomická situácia si vyberajú daň aj v tejto oblasti.

Zvyšovanie zatiaľ platí len pre 1. triedu

"Úprava cestovného je jedným z krokov, ktoré nám pomôžu, nakoľko za posledných 10 rokov nie je v cestovnom vôbec zohľadnená inflácia ani rast spotrebiteľských cien, ktoré sa automaticky premietajú do našich nákladov (mzdy, služby servisného charakteru, energie, opravárenské činnosti a podobne)," uviedol pre Topky hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Za obdobie od roku 2011, kedy boli naposledy upravované ceny cestovného, vzrástli ZSSK všetky nákladové položky, čo je ovplyvnené aj rastom cien nakupovaných tovarov a služieb na trhu. "Zároveň došlo aj k nárastu dopravných výkonov a s tým spojeným rastu našich nákladov," skonštatoval.

Cena stúpne už od 1. júla

"Preto so súhlasom nášho akcionára – MDV SR, od 1. 7. 2022 dôjde k niekoľkým zmenám v Prepravnom poriadku ZSSK (PP ZSSK) aj v rámci úpravy cestovného. Zjednodušenie cenníka a prepravného poriadku, motivačné a zreálňujúce úpravy reflektujú na zvýšený záujem cestujúcich o niektoré produkty ZSSK," oznámil Kováč. Celý nový Prepravný poriadok ZSSK platný od júla tohto roka nájdete na webe ZSSK.

Ceny cestovného vo verejnom záujme, ktoré sa nemenili od roku 2011, ako aj bezplatná preprava detí, študentov a dôchodcov, ostávajú aj po 1. júli bez zmien. "Nedávno sme zreálňovali ceny v IC vlakoch, od 1. júla upravujeme cestovné v 1. triede vlakov vo verejnom záujme," ozrejmil hovorca ZSSK. Cestujúci v rýchliku z Bratislavy do Košíc si za celý nezľavnený lístok do 1. triedy aktuálne zaplatí 23,34 eur. Po novom si teda cestujúci v rovnakom úseku trate v 1. triede priplatí o 1,66 eur viac, teda lístok bude stáť 25 eur. Základné cestovné v rýchlikoch na trati Bratislava – Košice v 2. triede zostáva nezmenené (18,68 eur).

Vyriešiť sa má blokovanie krátkych vzdialeností

"Úpravou cien v 1. triede chceme vyriešiť blokovanie krátkych vzdialeností cestujúcimi. Vozne 1. triedy sú nadštandard prioritne určený pre „diaľkových“ cestujúcich na dlhé vzdialenosti. V cestovnom je bezplatne zahrnutá miestenka v cene 1 € a fľaša vody v približne rovnakej cene. Zvýšením ceny v 1. triede reagujeme na rastúci dopyt po nadštandardných službách ZSSK, kvôli ktorému je 1. trieda na mnohých vlakoch často vypredaná," dodal Kováč.

Zvyšovanie postihlo aj IC vlaky

ZSSK už mierne dvihlo ceny v IC vlakoch od 1. júna. Najvyššie zvýšenie cien nastalo v úseku Poprad-Tatry - Viedeň. Ceny sa zvyšovali od 90 centov až po 3,90. Základné cestovné v 2. triede sa zvýšilo o 0,90 eura, v 1. triede v rozpätí 0,90 až 2,90. Hore išlo aj zľavnené cestovné, a to v 1. triede v rozpätí od 0,90 do 1,90 eura a v 1. triede od 0,90 do 3,90 eura. Na viacerých trasách sa zvyšovali aj ceny vnútroštátneho cestovného v IC vlakoch.

Zvyšovanie od 1. júna však takisto nebolo plošné. Pri niektorých trasách sa zvyšuje základné a zľavnené cestovné vo všetkých dňoch prevádzky, pri ďalších trasách sa to týka len istého druhu cestovného a len v niektorých dňoch prevádzky, prípadne len v jednej vozňovej triede. Cestovné sa zvyšuje v rozpätí 0,10 - 8,10 €. Najčastejšie zvýšenie je o 1 € alebo 2 €. Podobným spôsobom došlo aj k zvýšeniu cien IC doplatkov.

Doležal ceny zvyšovať pôvodne neplánoval

Menili sa aj niektoré tarifné ustanovenia. Napríklad, že bezplatne sa na území SR v 1. aj 2. triede na cestovný doklad s nulovou hodnotou obsahujúci miesto budú môcť prepravovať prepravovať aj verejný ochranca práv. Doteraz to boli len sudcovia Ústavného súdu SR a poslanci parlamentu. Pojem "storno" pri vrátení IC cestovného lístka sa mení na sankciu za vrátenie cestovného alebo že za príručnú batožinu sa bude považovať aj skladací bicykel a kolobežka, ktorú budú spĺňať rozmery a podmienky pre príručnú batožinu.

Ešte v minulý rok v okróbri minister dopravy Andrej Doležal skonštatoval, že ceny lístkov nepôjdu hore. "O zvýšení je možné uvažovať, ale dohoda na úrovni koaličnej rady neexistuje, preto platí, že ani diaľničné známky, ani ceny cestovných lístkov sa zvyšovať nebudú," napísal vtedy na sociálnej sieti.