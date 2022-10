Rezort dopravy chce zdvihnúť ceny diaľničných známok: Vysvetlenie ministerstva, pribudli kilometre nových ciest!

BRATISLAVA - Občanov Slovenska a vlastne celej Európy vo veľkom ničí inflácia a čoraz viac rastúce poplatky za energie či potraviny. Tu to však celé zďaleka nekončí. Výstavbou nových ciest a opravy komunikácií sa tiež z niečoho hradia, a tak sa už začína hovoriť aj o vyšších poplatkoch za diaľničné známky. O tom, o koľko by mali stúpnuť a prečo stúpnu sme sa pýtali aj na rezorte dopravy.

Informáciu o možnom zvýšení poplatkov za diaľničné známky ako prvá priniesla televízia Markíza. Diaľničné známky by mali podľa televízie stúpnuť už na budúci rok. O koľko? Budú drahšie o 20 percent. Tento návrh pritom má pochádzať z dielne ministerstva dopravy, ktoré vedie Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Ak sa rozprávame o periodicite jednotlivých lístkov, dôležité pozrieť sa aj na jednotlivý nárast cien pri nich. Pri ročnej známke by mala stúpnuť cena na 60 eur, ktorá je pritom v súčasnosti na 50 eurách. A čo mesačná diaľničná známka? Nuž, za 30-dňovú by si mali motoristi tiež priplatiť, a to zo súčasných 14 na 17 eur. 10-dňová známka zas zdražie o dve eurá, čo je konečných 12 eur.

Dôvody?

V súvislosti s touto novinkou sme oslovili aj samotné ministerstvo. "V prvom rade treba povedať, že cena diaľničných známok sa naposledy zvyšovala v roku 2011, odvtedy majú motoristi k dispozícii dokopy 300 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest," citovala stanovisko rezortu hovorkyňa Miriama Švikruhová z tlačového oddelenia.

Návrh nemusí prejsť

"Ministerstvo dopravy opakovane navrhuje navýšenie cien diaľničných známok. Tento náš návrh je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Netrúfame si odhadnúť, ako sa k tomuto návrhu postavia kolegovia vo vláde, avšak vnímame, že konečné rozhodnutie bude aj politické," dodáva rezort s tým, že v prípade schválenia sa ceny zmenia od 1. januára 2023.

Ešte však nič nie je isté, pretože máme aj príklad z vlaňajška, kedy zvýšenie cien navrhoval rovnako tento rezort, no koalícia sa k tomuto postavila odmietavo. Nič preto nie je isté ani teraz, aj keď sa rozpoloženie síl v menšinovej vláde po odchode SaS zmenilo.