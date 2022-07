Nový vlakový grafikon je pre ľudí nočná mora: Na týchto miestach prídu o obľúbený spoj, musia presedlať na autá!

BRATISLAVA/NOVÉ ZÁMKY/KOŠICE - Ľudí prevážajú takmer denne do práce pri blízkej metropole a vďaka ním môžu domov nosiť výplatu a v rámci možností normálne žiť. Už ani toto nebude v najnovších dňoch istotou. Ide o vlaky, ktoré z blízkych satelitných miest dovážajú ľudí do metropól, akou je napríklad Bratislava, za prácou. Niektoré z obľúbených spojov to u majú zrejme spočítané, no ľudia sa búria.

S informáciou o končiacich spojoch, ktoré ľudia tak hojne využívali, informovali Hospodárske noviny. Reč je o trati medzi Novými Zámkami a Bratislavou, na ktorej sú denne prepravení tisíce cestujúcich. Niektorí na tejto trati však prídu o obľúbený spoj.

Mestá a ľudia, ktorí prišli o klasický expres si musia dať pozor, pripomienkové obdobie je len do konca leta

Zmien sa totiž podľa nového grafikonu dočkajú mestá ako Senec, Bernolákovo či Ivanka pri Dunaji. Tieto mestá totiž boli podľa portálu vyškrtnuté z množiny dopravy expres vlakom. Ostáva tak len osobný vlak. Konkrétne dva, a aj tie budú zastavovať v najväčších špičkách, čiže sa dá očakávať, že budú poriadne preplnené. Medzi nimi bude len polhodinový odstup. Na spomínanom grafikone je zároveň uvedená výzva na pripomienkovanie, do ktorej sa môžu zapojiť nespokojné župy či samotní cestujúci. Tá prebieha však len do konca leta.

Zmeny má na svedomí Matovičovo ministerstvo

HN upozorňujú, že táto ambícia zmeny na železničných spojoch pochádza z dielne ministerstva financií, ktoré vedie Igor Matovič (OĽaNO). Rezort totiž minulý rok podpísal so Železničnou spoločnosťou Slovensko aj memorandum. V tomto prípade sa angažuje aj Jiří Kubáček, odborník na železnice, ktorý pre ministerstvo vypracoval nový materiál Plán dopravnej obslužnosti. Práve v ňom sú uvedené "škrtania spojov", ale aj pridávanie tých nových.

Dôvodom zavedenia tohto nového plánu je prostý - zefektívniť železnice a ušetriť podniku financie. Dokument je plný aj mnohých iných plánov, no niektoré z nich, ako spomínané zrušenie zastávok na južnej trati, nie sú veľmi vítané.

Podľa odborníka je kapacita spojov aj po novom postačujúca

Napriek tomu, že na trase Nové Zámky - Bratislava sa pár kilometrov pred hlavným mestom objavuje najväčšie percento ľudí práve na satelitných zástavkách, si Kubáček myslí, že tento problém je vyriešený. Podľa jeho záverov je vraj na základe doterajších skúseností kapacita osobných vlakov počas špičky v takomto takte pre obsluhu úseku dostačujúca.

"Doprava sa tu zrýchli a dôjde aj k podstatnej úspore trakčnej energie. Nová deľba prepravnej práce totiž umožní prevádzkovať regionálne expresy s menším počtom vozňov oproti súčasnosti,“ tvrdí Kubáček.

Občania to však takto nevidia. Niektorí z blízkych miest pri Bratislave kritikou nešetria. "Keď znížia počet spojov, vozne budú ešte viac preplnené. Bratislava nie je až tak ďaleko, aby si ľudia namiesto toho nevybrali radšej cestu autom. Celá filozofia toho, že máme radšej chodiť vlakmi, je potom úplný nezmysel, lebo na to nebudeme mať dobré podmienky," povedala pre HN Romana z Bernolákova.

Nejde len o zmeny pri hlavnom meste, severná trať sa zrejme tiež dočká zmien, vypadne Leopoldov či Margecany

Mnohí vedia, že cestovanie vlakom z východu na západ sa nezaobíde bez severnej trasy cez Žilinu. Aj túto majú zasiahnuť veľké reformy. Tu by po novom mali rýchliky ušetriť aj dobrých 25 minút. To je však problém, pretože cena za to je vynechanie takých staníc ako sú Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá či Margecany.

Študenti na západe určite vedia, že napríklad cestovanie do Nitry sa bez zastávky v Leopoldove nezaobíde, keďže tam viacerí prestupujú. Mestá na Považí by zas mal obsluhovať nový regionálny expres, ktorý príde do Trenčína krátko pred príchodom rýchlika. To však nie je všetko. "Po odstránení a rekonštrukcii úsekov, ktoré sú v zlom stave, predpokladáme skrátenie jazdného času. Manažér infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky podľa našich informácií plánuje aj v budúcom roku ďalšiu výluku, a to v úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa," povedal na margo zmien hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.