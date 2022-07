Zdražovanie sa týka aj telekomunikačných služieb: Paušály, TV aj internet ide hore! Veľký PREHĽAD nových cien

K zvyšovaniu pristúpili tí najväčší poskytovatelia telekomunikačných služieb – Orange, O2, Telekom, UPC a Antik. Niektoré už ceny zvýšili, niektoré ešte len zvýšia. Takmer každá z nich však ponúka aj isté výhody. Pozrite si prehľad nových cien internetu, dát, televízie či pevnej linky.

Archívne VIDEO Podľa ministerstva financií sa v tomto a v ďalšom roku bude inflácia nachádzať k dvojcifernej hodnote

Antik zvyšuje ceny základného balíka od augusta, zmeny nastanú aj pri satelitnej TV

K zvyšovaniu cien pristúpi od 1. augusta aj spoločnosť Antik. „Dôvodom boli samozrejme okolnosti bezprecedentných navýšení azda všetkých vstupných nákladov a tiež výrazné zvyšovanie poplatkov dvoch významných televíznych staníc,“ uviedol pre Topky vedúci marketingového oddelenia Adrián Sciranka. „Dlhodobo sa snažíme zvažovať každý výdavok, ktorý vynaložíme, aby sme naše ceny dokázali udržať naďalej na najnižšej úrovni pri poskytnutí čo najvyššej hodnoty pre nášho zákazníka,“ ozrejmila spoločnosť.

Aj v čase zdražovania sa však spoločnosti podarilo ponechať pôvodnú cenu Internetu (17,92 eur mesačne). Základné Light balíky k internetu sú aj naďalej zadarmo. Jedinou zmenou je doplatok za Základný TV s Markízou a Jojkou, za ktorý si priplatíte 2,88 € navyše v digitálnej TV. Drobná zmena ceny nastane aj pri satelitnej TV.

Úprava cien bude zrejme trvalá

Zmeny cien sa dotýkajú iba niektorých TV balíkov:

- základný balík s vyše 170 TV programami (+ Markíza a Joj) bude za doplatok 4,88 eur mesačne, cena spolu je 22,80 eur mesačne

- pri sólo TV službe sa mení cena Základného balíka od 7,88€ na 9,90€ mesačne

Úprava cien bude skôr trvalá. „Nakoľko aj vstupné náklady a zvyšovanie cien dvoch TV vysielateľov bude pravdepodobne trvalé. Každopádne sme pripravení reagovať na tento vývoj veľmi pružne a vždy s ohľadom na to, aby sa to našich zákazníkov dotklo len minimálne,“ povedal Sciranka. Výhody pre zákazníkov tvoria celoročne a neviažu sa k nejakej udalosti.

„Už teraz prinášame výhodnejšie zdieľané služby, azda najbohatší vernostný program s TV balíkmi na rôzne obdobia zadarmo a taktiež do našej najbohatšej digitálnej TV prinášame stále nové a nové funkcie, ktoré sú pre našich klientov bezplatné ako napr. filmotéka Movies s filmami a seriálmi bez reklám aj s dabingom, 20 dňový HD archív, E-kostol a chystáme toho ešte oveľa viac,“ dodal.

Telekom zvyšoval ceny od mája

Telekom síce v súčasnosti ceny nemení, no k zmene pristúpili tento rok na jar s platnosťou od 1. mája. „Menili sa ceny mobilných paušálov, pevného internetu a TV. Ostatné služby ako pevná linka či predplatené karty Easy, Predplatenka a Juro majú nezmenené ceny,“ uviedol hovorca spoločnosti Michal Korec. Pri väčšine mobilných paušálov sa cena zvýšila o euro, pri dvoch paušáloch sa cena nezmenila. Čo sa týka pevného internetu, pri väčšine programov sa cena zmenila o euro, pri najvyšších programoch o dve eurá. Pri TV službách sa menili ceny o 1 až 1,50 eur, resp. 2 až 2,50 eur mesačne. Najmenšie zvýšenie cien bolo pri satelitnej TV.

So zvyšovaním prišli aj výhody. Pri mobilných službách išlo o viac dát a vyššie rýchlosti nekonečného pripojenia, pri prevnom internete o vyššie rýchlosti pre optický internet a prémiový router v cene paušálu a čo sa týka televízie, klienti dostanú viac viac TV kanálov, zľavu na set-top-box a rozšírený Magio TV Archív v Magenta 1 zadarmo.

K zdražovaniu by prišlo skôr či neskôr

Aj spoločnosť UPC zrejme čoskoro pristúpi k zdražovaniu. „Pre všetkých telekomunikačných operátorov je situácia veľmi zložitá, k zdražovaniu príde skôr či neskôr. Výška zdražovania bude závisieť predovšetkým od rastu poplatkov za vysielanie slovenských komerčných staníc, ktoré vysielatelia pravidelne a výrazne zvyšujú. Naša spoločnosť na to opakovane upozorňuje, pretože tieto náklady sa následne odzrkadľujú v cene pre koncových užívateľov,“ uviedol hovorca UPC Jaroslav Kolár.

Cenu služieb bude taktiež ovplyvňovať ďalší rast cien energií, ako aj vývoj inflácie, ktorá spôsobuje rast všetkých nákladov na prevádzku televíznych a internetových služieb. „Naša spoločnosť pri úprave cien sa vždy snaží poskytnúť zákazníkom zároveň viac hodnoty, či už ide o zrýchlenie internetu, rozšírenie programovej ponuky, pridanie HD programov a podobne,“ dodal.

Orange menil celú svoju ponuku

Už v marci dvíhala ceny aj spoločnosť Orange. Tá však nedvihla ceny paušál, ale prišla s úplne novou generáciou svojich služieb mobilnej a pevnej siete a predstavila aj vynovenú ponuku balíkov služieb Love. Nový cenník vstúpil do platnosti 5. marca a podrobnosti si môžete pozrieť na ich webe. „Mobilné a fixné služby Orangeu súčasne zákazníci najvýhodnejšie využijú v balíku služieb Love, s ktorým získajú všetko, čo na komunikáciu a zábavu potrebujú,“ informovala spoločnosť.

Doterajšie paušály Go nahradí Orange úplne novými a bezpečnými paušálmi Go Safe a troma dátovými Go Safe Data. Nové paušály Go Safe v sebe automaticky zahŕňajú možnosť aktivovať si aj novú jedinečnú službu Online ochrana, ktorá ochráni zákazníka a jeho zariadenia pred kybernetickými nástrahami internetu.

Dva kľúčové trendy

V tomto smere identifikoval Orange dva kľúčové trendy. „Prvým je enormný a kontinuálny nárast dátovej prevádzky v pevnej aj mobilnej sieti a s ňou spojená potreba väčšieho objemu dát v paušáloch a vyšších prenosových rýchlostí internetového pripojenia. Tým druhým trendom, odrážajúcim rastúci počet kybernetických útokov už aj na bežných používateľov, je bezprecedentná potreba ochrany mobilných i pevných zariadení našich zákazníkov, ktorí si ju nie vždy vedia efektívne zabezpečiť alebo manažovať sami,“ povedal Martin Hromkovič, riaditeľ úseku marketingu pre rezidenčných zákazníkov a značky spoločnosti Orange Slovensko.

„Pandémia a s ňou súvisiaci zvýšený záujem o digitálne komunikačné služby akcelerovala nevyhnutnosť úplne nového a sofistikovanejšieho riešenia bezpečnosti všetkých sieťových prvkov, vrátane koncových zariadení našich zákazníkov,“ ozrejmil Hromkovič, riaditeľ úseku marketingu pre rezidenčných zákazníkov a značky spoločnosti Orange Slovensko.

Nové služby obsahujú aj výhody

„Nové služby obsahujú vyšší objem dát, vyššie prenosové rýchlosti či už sťahovania alebo odosielania dát vrátane rýchlostí po prečerpaní predplatených GB a zároveň aj po prečerpaní predplatených dát možnosť bezplatného pokračovania v surfovaní nižšou rýchlosťou. Popritom prinášajú úplne nový štandard online ochrany na úrovni siete, aká na slovenskom telekomunikačnom trhu nemá obdobu,“ doplnil Hromkovič.

„Televízne služby po kábli aj cez internet zákazníkom už v základe ponúknu viac zábavy – bude v nich viac kanálov, vrátane športových a automaticky bude ich súčasťou aj online videopožičovňa. Trendy na trhu si jednoducho žiadajú služby s vyššou hodnotou pre zákazníka, no a my túto vyššiu hodnotu zákazníkom prinášame práve s novým portfóliom,“ doplnil Hromkovič.

Mení sa aj balík Love služieb

Všetci zákazníci, ktorí využívajú balík služieb Love môžu využívať aj výhody ako je nová generáciu bezpečných služieb mobilnej a pevnej siete s viac dátami a vyššími rýchlosťami, službu online ochrana bezplatne, 2x viac dát k paušálu a ďalšie. Nižšiu výslednú cenu služieb spojených v balíku služieb Love získa zákazník po novom vďaka Extra zľave na mobilný paušál a Extra zľave na službu pevného internetu.

Pre tých, ktorí balík služieb Love nevyužívajú alebo ho nemôžu využívať pripravil Orange špeciálnu akciu. Ak si od 5. marca do 30. novembra 2022 zákazník spojí svoj mobilný paušál Go s programom pevného internetu, Orange mu extra zľavu zaráta kumulovane spätne za všetky mesiace, kedy túto zľavu využívať ešte nemohol. Zákazník dostane túto extra zľavu po vytvorení balíka Love vo forme kreditu, ktorý mu bude odrátaný z najbližšej faktúry.

Zvyšovanie cien cez znižovanie bonusu

K prvým spoločnostiam, ktoré sa ceny rozhodli dvíhať, patrí O2. Zvyšovanie cien uskutočnili prostredníctvom znižovania tzv. digitálneho bonusu od februára tohto roka. Dôvodom takejto zmeny je pokračujúci rast cien v ekonomike SR, ako aj avizovaný skokový rast nákladov na energie, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku mobilných sietí. „To nás prinútilo upraviť hodnotu jedného z bonusov, ktorým si zákazníci môžu pravidelne znižovať svoje faktúry,“ uviedla hovorkyňa O2 Martina Vráblik Solčányiová.

Zákazníkom, ktorí majú aktivovaný digitálny bonus sa jeho hodnota znížila o polovicu, teda z dvoch na jedno euro. Ceny O2 zvyšovali už v lete 2020 o dve eurá. V praxi to funguje tak, že paušály síce zdraželi o dve eurá, ale klienti spĺňajúci dané podmienky dostali dve eurá späť vo forme digitálneho bonusu. Teraz tak väčšina klientov pocíti zdraženie o euro. „Uvedomujeme si, že výhody digitálnosti spojené s ušetrením jednej zložky nákladov nemôžu plne nahradiť rast cien tovarov a služieb na Slovensku, ktorého sme za posledné roky svedkami. Ten sa odráža napríklad aj v dramatickom náraste cien energií, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie mobilných sietí a tvoria významnú časť nákladov operátora,“ uviedol generálny riaditeľ O2 Igor Tóth.

„Na to, aby sme mohli nielen zachovať kvalitu poskytovaných služieb, ale aj ich ďalší kvalitatívny vývoj, museli sme výšku Digitálneho bonusu znížiť. Tou dobrou správou je, že zákazníkov budeme aj naďalej motivovať k digitálnemu a ekologickému správaniu a Digitálny bonus sme sa rozhodli aj naďalej zachovať,“ dodal Tóth.