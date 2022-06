Koalícia sa stále nedohodla na šéfovi RTVS: V hre je aj voľba v septembri

BRATISLAVA - Koalícia sa stále nedohodla na spoločnom kandidátovi na riaditeľa RTVS. Nie je isté, či ho budú voliť na aktuálnej schôdzi. Poslanci OĽANO hovoria, že hlasovať by sa mohlo v úvode budúceho týždňa. Partneri vyčítajú SaS, že nechodí na koaličné rady, a preto sa nemôžu posunúť debaty k voľbe šéfa telerozhlasu. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pripustila, že by sa voľba mohla posunúť na september.

Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO) uviedol, že vzhľadom na priebeh schôdze, ktorú prerušili odvolávačky ministrov, sa voľba šéfa RTVS odsúvala. Podľa jeho slov je voľba posledným bodom programu schôdze a najskôr by sa mohol voliť v utorok (28. 6.). Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš hovorí o termíne v utorok alebo stredu (29. 6.).

V rámci klubu OĽANO sa podľa Čekovského ukázali preferencie medzi dvomi, tromi kandidátmi. Mená konkretizovať nechcel. "V najbližších dňoch oznámime meno kandidáta, s ktorým bude stotožnený klub OĽANO," povedal. V OĽANO podľa Čekovského prevláda jednoznačný názor, že súčasný šéf RTVS Jaroslav Rezník má skončiť. "Keď uzavrieme debatu v OĽANO, budeme diskutovať, aby do prvého kola voľby koalícia išla s jedným menom," dodal.

Aj pre SaS je kľúčové, aby Rezník vo funkcii nepokračoval. Keďže sa koalícia nevie zísť a debatovať o kandidátoch, bolo by podľa Zemanovej možno lepším riešením, aby sa volilo v septembri. Nechce ísť totiž do rizika, že by bol zvolený niekto, s kým by SaS mala problém a chce predísť prípadným dohodám koaličných poslancov s opozíciou.

Šipoš to nevidí dramaticky

Šipoš to podľa svojich slov nevidí tak dramaticky. Bol by rád, keby zvolili šéfa RTVS v budúcom týždni. Čekovský dodal, že pokiaľ by sa nezvolil nový riaditeľ na prvýkrát, nasledovalo by ďalšie kolo voľby, ktoré môže byť prakticky hneď, teda ešte na aktuálnej schôdzi. Sme rodina nemá podľa predsedu poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského preferovaného kandidáta. Čaká, kým sa dohodne zvyšok koalície. "V záujme Sme rodina je spoločná dohoda na jednom kandidátovi," povedal. Aj podľa neho je možné, že voliť sa bude až v septembri.

Pčolinský pripomenul, že koalícia sa nevie dohodnúť, keďže SaS nechodí na koaličné rady a bez nej nemajú dostatok hlasov. "Koaličná rada nezasadla mesiac, a teda nie je možné sa dohodnúť ani na voľbe šéfa RTVS, pretože koaliční partneri namiesto riešenia problémov riešia svoje egá," povedal. Poslanci budú vyberať šéfa RTVS z ôsmich kandidátov. O post sa uchádzajú Peter Badač, Tibor Búza, Peter Janků, Ivan Golian, Ľuboš Machaj, Jaroslav Rezník, Vladimír Seman a Daniel Živica.