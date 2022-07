Záhadné spojenie nového šéfa RTVS s ministrom Budajom: Boli v jednej firme, je to dávna minulosť, reaguje Machaj

archívne video

O Machajovej minulosti totiž hovoria verejne dostupné informácie, ktoré svedčia o tom, že nový šéf RTVS kedysi pôsobil v jednej firme, kde sa nachádzal aj aktuálny minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Niekoľko rokov v jednej firme a záhadný prepis?

Protikorupčný aktivista Jaroslav Tupár dokonca upozorňuje na to, že mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov v súvislosti s Machajovou novou funkciou. "Spoločnú firmu mal dlhé roky totižto s ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Firmu Regional spolu zakladali v roku 1992. Machaj v roku 2005 vo firme ako konateľ a spoločník skončil. Budaj na začiatku tohto roka firmu prepísal na svojho rodinného príslušníka Daniela Budaja. Otázkou je, či to súviselo práve s voľbou šéfa RTVS. Firma sa zároveň premenovala na 1 Solution s.r.o.," pripomína Tupár.

Potomok odboja proti Mečiarovi z 90. rokov

S týmito závermi bol konfrontovaný sám minister Budaj. "Spoločnosť Regional bola dieťaťom doby odboja voči Vladimírovi Mečiarovi. Založil som ju v dobe, kedy som predpokladal útok na novinárov, ktorí nesúhlasia s odklonom Mečiara od demokratickej cesty začatej v novembri 89. Naším cieľom bolo vydávanie tlačeného periodika, prinajmenej regionálneho – Meridian, čo sa na čas aj podarilo. Tlak nového režimu pod vedením HZDS tomu ale v krátkej dobe zamedzil," vysvetľuje vznik spoločnosti Budaj. Šéf rezortu dokonca odkazuje aj na to, že spoločnosť bola následne nečinná, a to niekoľko rokov. Dokladá to majetkovými priznaniami.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Machajov odchod na papieri prišiel až v roku 2005

Ľuboš Machaj svoj podiel na neaktívnej spoločnosti prenechal Zápisnicou z valného zhromaždenia v roku 2005. "Podpora nezávislého hlasu v časoch mečiarizmu zaznievala od februára 1993 cez rádio Twist, ktorého spoluzakladateľom bol Ľuboš Machaj a kde pôsobil až do zániku rádia, teda do apríla 2006," dodáva Budaj.

"Pokiaľ ide o naše osobné vzťahy, Ľuboša Machaja som spoznal ako novinára, ochotného zaujímať sa a dokonca podporovať moje protirežimné aktivity ešte počas totality. Napr. zápas proti zničeniu historických cintorínov v Bratislave (1980 – 1981). Neskôr bol sympatizantom ochranárskych občianskych iniciatív a „Bratislavy nahlas“. V novembri 89 sme sa spoločne ocitli v Umeleckej besede a v hnutí VPN," popisuje Machajovu a svoju cestu Budaj.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Machaj podľa neho vtedy mohol, ale nakoniec nevstúpil do politiky. "Za dlhé roky, čo ho poznám, sa venoval médiám, často práve verejnoprávnym. Preukázal osobnú integritu, ktoré je v našich končinách skôr vzácnou. Verím preto, že bude dobre viesť RTVS," vyjadril svoje presvedčenie Budaj.

Machaj potvrdzuje Budajov výklad

S rovnakými informáciami sme konfrontovali aj čersto zvoleného šéfa RTVS Ľuboša Machaja. Ten o spoločnosti hovorí v podobnom tóne ako Budaj. "Išlo o vydávanie časopisu Meridian, ktorý mal po revolúcii, v období silnejúceho mečiarizmu, poskytovať čitateľom objektívne a nezávislé informácie," odôvodňuje založenie spoločnosti Machaj. Ten navyše potvrdil svoj odchod v roku 2005. "Medridian zanikol ešte v roku 1994. Ja som už v tomto čase pôsobil v rádiu Twist," popisuje svoje ďalšie pôsobenie Machaj.

Nový generálny riaditeľ však nemá žiadne informácie o prepise firmy na Budajovho brata. Rovnako tak nevidí medzi týmto a výberovým konaním na šéfa RTVS nijaký súvis.

Galéria fotiek (4) Novým generálnym riaditeľom RTVS bude Ľuboš Machaj

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Machaj tiež nehodnotí svoju minulosť ako konflikt záujmov v súčasnej situácii. "Pre mňa sa táto aktivita uzatvorila už v roku 1994. Vystúpenie zo spoločnosti (v roku 2005, pozn. red.) bolo už iba formálnym krokom," podrobnejšie popísal Machaj. Svoj pozitívny vzťah s Budajom však dodnes nepopiera a ani netají. "Poznáme sa viac ako štyridsať rokov. Takže je logické, že udržiavame priateľské vzťahy," priznáva Machaj.