Jesenné voľby budú stáť vyše 18 miliónov: Vláda schválila jednotný postup! Skutočné výdavky sa dozvieme neskôr

Ako uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová, vláda určila aj lehoty, podľa ktorých sa budú voľby pripravovať. "Treba povedať, že sú to len rozpočtované prostriedky. Skutočné výdavky, ktoré boli vynaložené na voľby, sa dozvieme až po ich vyúčtovaní," povedala počas rokovania vlády.

Financie rezortu vnútra sa použijú najmä na mzdy členom volebných komisií

Financie rezortu vnútra sa podľa navrhovaného materiálu použijú najmä na mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom jednotlivých volebných komisií. Ďalej na tlač hlasovacích lístkov a ďalších dokumentov, tiež na zabezpečenie činnosti volebných komisií, ako aj vybavenie volebných miestností.

Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta

Peniaze majú ísť aj na ochranu verejného poriadku v deň volieb. Financie určené pre Štatistický úrad SR majú ísť na spracovanie výsledkov volieb. V prípade, že by sa uskutočnilo v tomto období aj referendum, sa podľa Chmelovej nedá zakomponovať do príprav volieb orgánov územnej samosprávy. Tvrdí, že by išlo o dve hlasovania, ktoré by neboli spoločné, ale boli by paralelné, čiže by sa museli uskutočniť v iných volebných miestnostiach a pripravovali by sa pre ne aj iné komisie. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.