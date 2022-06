PEKLO vo väzení: Bratislavčana majú sexuálne zneužívať a šikanovať! Trest si odpykáva za drogy

Mladý Bratislavčan je vo väzení v Hrnčiarovciach necelý rok. Jeho matka, ktorá sama kontaktovala televíziu Joj, tvrdí, že tam teraz zažíva peklo. Majú ho sexuálne obťažovať, šikanovať aj okrádať. To, že s ním niečo nie je v poriadku, mala jeho mama zistiť počas telefonického rozhovoru.

"Povedal mi, že je tam veľa vecí, o ktorých sa rodičom ťažko hovorí," povedala pre televíziu. Neskôr ali dostať aj správu, že na tom oddelení, kde bol mesiac, došlo k týraniu, zneužívaniu, krádežiam a k šikane. "Začali sme to aj riešiť, zatiaľ som odpoveď nedostala. Máme indície, že sa to dehe vo viacerých väzniciach," hovorí mama mladíka.

Televízia oslovila aj Zbor väzenskej a justičnej stráže, odkiaľ dostala odpoveď, že informácia sa v súčasnosti preveruje. "V ústave boli vykonané nevyhnutné opatrenia smerujúce k objasneniu veci, podrobnosti nebudeme bližšie špecifikovať," povedala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.

Vypovedať mali viacerí svedkovia

Televízia ďalej zistila, že v ústave mali vypovedať aj viacerí svedkovia. Isté však je, že ak sa podozrenia mamy potvrdia, mladík si bude niesť traumu celý život. Aj ona bola totiž v mladosti obeťou znásilnenia.

"Nejde mi o to dostať syna z väzenia, ide o to, aby sa to vyšetrilo a pomohli sme viacerým chlapcom. Tam skôr by tomu človeku mali pomôcť a nie aby, ešte keď vyjde z toho väzenia, aby mal problémy. To sú problémy na celý život," uviedla mama obvineného. Aj väzni môžu v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody využiť psychologickú pomoc. Či však bola poskytnutá aj mladému Bratislavčanovi, zrejmé nie je.

"Vzhľadom na to, že nedisponujeme súhlasom dotknutej osoby, nie sme oprávnení vám poskytnúť požadované informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby," dodala pre televíziu Kacvinská.