Vzniká nový politický subjekt, zaregistrovať sa chce do volieb 2022

BRATISLAVA - Snahou vznikajúcej Strany obcí a miest – SOM Slovensko je dostať do komunálnej politiky ľudí, ktorí menia svoje okolie k lepšiemu, ale nechcú sa uchádzať o podporu politických strán ani zbierať podpisy ako nezávislí. Otvorená je pre primátorov, starostov i poslancov z celého Slovenska.

Politický subjekt začal so zbieraním podpisov na zaregistrovanie, stihnúť to chce do jesenných volieb. "Samospráva už dokázala, že vie zvládnuť každodenné problémy bežných ľudí a často im rozumie lepšie ako vláda. Máme však pocit, že sa samospráva vo vzťahu k súčasnej politike dostala na nevypočutú úroveň. Chceme zjednotiť starostov, primátorov a ľudí, aby mali takúto platformu a bolo ich viac počuť," povedal splnomocnenec prípravného výboru a starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

Pripojiť sa môže podľa neho každý, kto má ambíciou a chuť zmeniť okolie, mesto či obec k lepšiemu, pričom sa nechce uchádzať o podporu žiadnej z politických strán, ani zbierať podpisy ako nezávislý kandidát. Subjekt víta záujemcov zo všetkých miest a obcí na Slovensku. Prípravný výbor už začal so zbieraním podpisov na registráciu strany, oznámenie podal aj na Ministerstvo vnútra SR. Deklaruje, že robí všetko preto, aby dostatok podpisov vyzbieral včas.

Kandidáta na primátora Bratislavy neplánujú nominovať

SOM Slovensko vlastného kandidáta na primátora Bratislavy ani na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) neplánuje nominovať. "Nebudeme stavať súčasnému primátorovi ani županovi konkurenciu. Ide nám v prvom rade o spoluprácu, a tá je na dobrej úrovni," poznamenal Krúpa. Otázka prípadných vlastných kandidátov na primátorov iných krajských miest či šéfov krajov je podľa neho predčasná.

V prípravnom výbore je okrem Krúpu aj starosta Lamača Lukáš Baňacký, starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, starosta Dúbravky Martin Zaťovič, starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék, starosta Vajnôr Michal Vlček a primátor Stupavy Peter Novisedlák. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.