Začala sa oficiálna volebná kampaň do spojených jesenných volieb: Skončí sa 48-hodinovým moratóriom

BRATISLAVA - V piatok sa začala oficiálna volebná kampaň do spojených jesenných volieb. V Zbierke zákonov totiž uverejnili rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ich vyhlásil na 29. októbra. Volebná kampaň sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

Politická strana môže na volebnú kampaň do jesenných komunálnych a krajských volieb minúť najviac 1,5 milióna eur. Finančné limity kandidátov sú určené funkciou, o ktorú sa uchádzajú. Pohybujú sa v tisícoch eur.

Volebné obvody pre voľby poslancov obecných a krajských zastupiteľstiev, ako aj počet poslancov zastupiteľstiev v nich treba podľa rozhodnutia určiť do 20. júla. Do tohto dátumu treba tiež určiť sídla obvodných volebných komisií. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti treba do 10. augusta 2022. Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov je do 30. augusta. Okresné, obvodné a okrskové volebné komisie treba utvoriť do 22. septembra.