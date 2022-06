OĽANO očakáva, že SaS prestane rozbíjať vládu a začne sa správať konštruktívne

BRATISLAVA - Hnutie OĽANO očakáva, že strana SaS prestane rozbíjať vládu a začne sa správať ako konštruktívny partner, ktorý svoje výhrady bude tlmočiť na rokovaniach koaličných rád. Uviedol to poslanec hnutia Peter Kremský v reakcii na rozhodnutie SaS nechodiť na koaličné rady. SaS ako dôvod opätovnej neúčasti na koaličnej rade uviedla neprestávajúce útoky Igora Matoviča (OĽANO).

"Je neuveriteľné, že táto strana má odvahu hovoriť o akýchsi útokoch, keď v poslednom čase práve ona takmer neustále osobne útočí na Igora Matoviča okrem iného za to, že hnutie OĽANO plní vlastné a vládne záväzky, ktoré sme dali ľuďom," uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Považuje za nepochopiteľné, že SaS napáda nielen celú koncepciu reformy rodinnej politiky a protiinflačnej pomoci, ale aj znižovanie daní pracujúcim, hoci sami tento záväzok dlhodobo komunikovali. Mrzí ho, že sa SaS správa ako opozícia vo vlastnej vláde, verí že svoje správanie strana zmení. Kolegov zo SaS prosí, aby začali spolupracovať "normálne a konštruktívne a v duchu platných dohôd". Strana SaS v stredu oznámila, že pre pokračujúce útoky Igora Matoviča opäť prestáva chodiť na koaličné rady.

Reagovala na jeho vyjadrenia, podľa ktorých sa mala SaS dohadovať s opozíciou. Matovič naznačil, že SaS si hľadá zámienku na dosiahnutie predčasných volieb. SaS poprela rokovania s opozíciou o hlasovaní o pripomienkach prezidentky. Matovič vyhlásil, že približne desať ľudí z klubu OĽANO chcelo pôvodne hlasovať za pripomienky prezidentky pri tzv. protiinflačnej pomoci. Dozvedeli sa však, že SaS spravila "komplot" s "fašistami", so Smerom-SD a nezaradenými poslancami pôsobiacimi v Hlase-SD. To podľa Matoviča zmenilo ich rozhodnutie. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) verí, že emócie opadnú a koaliční partneri sa vrátia za jeden stôl. Koalícia podľa neho situáciu ustojí.

"Nemáme na výber. To znamená, že my to v tomto tvorivom cirkuse dovládneme," povedal. Vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby sa snažili situáciu upokojovať.