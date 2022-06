Šipoš sa na ulici rozčuľoval: Osvetlenie ešte za denného svetla a málo peňazí? Starostu Petržalky vytočil do biela

archívne video

Šipoš sa vo štvrtok podvečer prechádzal po mestskej časti Petržalka a všimol si zapnuté osvetlenie v čase, keď ešte svietilo slnko. Poslanec OĽaNO to samozrejme dal do aktuálneho kontextu s témou balíka a s tým, že nie je dostatok financií na samosprávach. "Petržalka 21:00. Vonku je ešte vidno, no verejné osvetlenie krásne svieti. Aj takto môže vyzerať správa verejného majetku. A vraj kríza, musíme šetriť, drahá elektrina, a samosprávy, ktoré (ne)majú peniaze na vyhadzovanie," posťažoval sa Šipoš.

Starosta Hrčka si to len tak nenechal a prispel aj karikatúrou

Na túto kritiku zakrátko zareagoval aj starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka (nezávislý). Ten sa do Šipoša nepriamo pustil pre prorodinný balík z dielne Igora Matoviča a zanechal mu aj karikatúru. "Ďakujem, že ste poukázali na neefektívne/nehospodárne zapnutie magistrátneho svetla v mestskej časti Bratislava-Petržalke, kde som starosta. Keď však na základe tohto posudzujete, koľko má samospráva zbytočných peňazí, tak verím, že podľa rovnakého metra posudzujete aj to, koľko zbytočných peňazí má tento štát, keď vidíte ako hospodári s miliardami našich verejných zdrojov," odpovedal rázne Hrčka Šipošovi s tým, že mu zanechal aj karikatúru známeho umelca Shootyho, na ktorej Matovič páli peniaze z prasiatka štátneho rozpočtu, s komentárom "Ale nekradne".

Súboj obrázkov

Obrázok sa zrejme veľmi dotkol predsedu parlamentného klubu OĽaNO a Hrčkovi sa poďakoval za rýchlu reakciu. "Úprimne ma trochu mrzí, že ste si to neodpustil a pripojil ste obrázok, ktorý podľa mňa nezodpovedá pravde, ale chápem, že v dnešnej dobe je populárne ,,kopnút” si do Matoviča. Ale o tom možno niekedy osobne. Dovolím si pridať jeden obrázok aj ja. Je to jeden z mnohých príkladov, kde sa Matovičovi podarilo ušetriť množstvo peňazí. V tomto prípade ide o porovnanie nákladov pri zriadení virtuálnej pokladnice," odpovedal Hrčkovi aj Šipoš.