Unikli fámy, že Slovensko zruší nákup stíhačiek F-16! Ministerstvo popiera informácie o výmene za F-35

archívne video

S týmito úvahami prišiel český portál idnes.cz a hovorí sa o tom, že stíhačky F-16, ktoré malo Slovensko objednané, by mohli nakoniec byť vymenené za ešte modernejší model F-35. Tieto zvesti vraj nepochádzajú len z nášho, ale aj z českého zákulisia v oblasti obrany.

Portál sa odkazuje na niekoľko na sebe nezávislých zdrojov. Tie vraj potvrdzujú, že oddialenie dodávok zo strany Lockheed Martin, ktoré nám už bolo oficiálne oznámené vraj prinútilo časť vysokopostavených slovenských predstaviteľov sa zamyslieť nad alternatívami, a či by nebolo lepšie predsalen výhodnejšie F-16 stornovať.

Situácia by sa však podľa týchto špekulácií vyvrbiť aj tak, že na rozdiel od očakávaného nahradenia F-16 a dlho preferovaným Gripenom, ktorý sa spolu s F-16 nachádzal vo finále výberového konania, že sa v bratislavských armádnych kuloároch začne hovoriť o možnosti lietadiel 5. generácie.

Ovplyvnenie stratégie aj pod hrozbou vojny na Ukrajine

Portál si tieto zmeny myslenia predovšetkým vysvetľuje aj vojnou na Ukrajine, ktorá sa nás týka o niečo viac, ako Česka, keďže máme s Ukrajinou aj spoločnú hranicu. Túto alternatívu pripomínajú aj preto, že nad F-35 uvažuje vraj aj česká strana, ktorá ak by sa rozhodla ísť touto cestou, nie je vraj vylúčené, že sa takto rozhodnú aj Slováci.

Galéria fotiek (3) Nemecko chce nakúpiť 35 strojov F-35.

Zdroj: SITA/Senior Airman Joseph Barron/U.S. Air Force via AP

Slovenské ministerstvo takéto rokovania poprelo

Portál sa na túto možnosť pýtal aj rezortu obrany. To, že by si bojové lietadlá F-35 za pôvodne objednané F-16 objednalo okrem českej strany aj to naše ministerstvo však hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková odmietla. "Informácia sa nezakladá na pravde a o ničom takom ani nerokujeme," uviedla hovorkyňa Kovaľ Kakaščíková v reakcii na článok českého servera iDNES.cz.

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Prvé by mali byť dodané v roku 2024, teda približne o rok neskôr, ako sa predpokladalo.

Stíhačky F-16 nahradia ruské MiG-29. Minister obrany Naď v kontexte agresie Ruska na Ukrajine i problémov s prevádzkou avizoval, že SR má záujem zbaviť sa ich v čo najkratšom čase. Ochranu vzdušného priestoru SR by po ich uzemnení do dodania F-16 mohli zabezpečiť Poľsko a Česko.