COVID je stále medzi nami: Musíme byť opatrní! Vedci majú obavy, subvarianty OMIKRONU môžu byť smrteľnejšie

BRATISLAVA - Letné dovolenky sa rozbehli, ľudia mieria do rôznych častí sveta a po dvoch rokoch prísnych pandemických obmedzení nastalo uvoľnenie. Rezort zdravotníctva však upozorňuje, že aj naďalej by sme mali byť opatrní, keďže COVID je stále s nami. Prípady rastú nielen vo svete, ale aj u nás. Vedci sa však obávajú, že nové subvarianty môžu byť podobne smrteľné ako varianty alfa a delta.

Štatistické čísla z európskych krajín, ale aj ostatných krajín (Maďarsko, Belgicko, Izrael) svedčia o tom, že počty prípadov začínajú pred letom rásť. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že aj naďalej je potrebné chrániť sa a byť obozretný. Vedci sa dokonca obávajú, že subvarianty omikronu môžu byť podobne smrteľné ako varianty alfa a delta. Nárast prípadov totiž môže signalizovať ďalšiu vlnu.

Počet prípadov rastie aj na Slovensku

Nárast pozitívnych prípadov v rámci PCR testov už evidujeme aj na Slovensku. V pondelok 21. júna u nás pribudlo 319 ľudí nakazených koronavírusom. Svetová zdravotnícka organizácia pripomína, že ešte nemožno hovoriť o konci pandémie COVIDU. Stále existuje riziko vzniku nových variantov koronavírusu. Odborníci preto odporúčajú v rizikových situáciách využívať respirátory a v prípade už aj miernych príznakov respiračného ochorenia preventívnu izoláciu.

Podvarianty omikronu môžu byť podobne smrteľné ako alfa a delta

Dáta britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) ukazujú, že v Anglicku začal rásť aj počet hospitalizácií pacientov s COVIDOM. Vedci sa obávajú, že podvarianty omikronu sa mohli vyvinúť tak, že sa zamerali na pľúca a na prekonanie imunity. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) od apríla skúmala dva podvarianty omikronu, aby posúdila, či sú infekčnejšie, alebo nebezpečnejšie, ako ich predchodca. Oba, BA.4 aj BA.5, boli pridané do monitorovacieho zoznamu agentúry.

Nové údaje minulý týždeň ukázali, že počet infekcií v Británii vzrástol o 43 percent v týždni po oslavách platinového jubilea kráľovnej Alžbety II., pričom sa predpokladá, že za náhlym nárastom stoja práve dva nové podvarianty. Podľa predbežných údajov od profesora Kei Satoa z Tokijskej univerzity a jeho kolegov sa BA.4, BA.5 a BA.2.12.1 mohli vyvinúť tak, aby podporili infekciu pľúcnych buniek a nie tkaniva horných dýchacích ciest, čím sú podobnejšie skorším variantom alfa a delta.

Zrejme sa vraciame späť k nebezpečnejšej forme

Sklon predošlých variantov omikronu uprednostňovať infikovanie nepľúcneho tkaniva môže byť jedným z dôvodov, prečo boli infekcie u väčšiny ľudí miernejšie. "Celkovo naše vyšetrovania naznačujú, že riziko subvariantov omikron (najmä BA.4 a BA.5) je pre globálne zdravie potenciálne väčším rizikom, ako pôvodný subvariant BA.2," povedal Sato.

Experimenty profesora Sata naznačujú, že BA.4, BA.5 a BA.2.12.1 sa replikujú v ľudských pľúcnych bunkách efektívnejšie ako BA.2, zatiaľ čo ďalšie experimenty na škrečkoch naznačujú, že BA.4 a BA.5 môžu spôsobiť závažnejšie ochorenie. "Vyzerá to, že tieto veci sa menia späť na nebezpečnejšiu formu infekcie, ktorá sa dostane nižšie do pľúc," povedal doktor Stephen Griffin, virológ z University of Leedse.

Pandémia sa ešte neskončila

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval vlády štátov sveta, aby nenadobúdali dojem, že pandémia choroby COVID-19 sa skončila. Upozornil, že riziká objavenia sa nových nebezpečných variantov nového koronavírusu zostávajú reálne. Podľa agentúry DPA Tedros uznal, že počet nahlásených prípadov covidu a úmrtí klesol o 90 percent v porovnaní s ich maximom v januári. Konštatoval, že aj na základe toho boli v mnohých krajinách zrušené obmedzenia. Upozornil však, že dojem, že pandémia sa skončila, je mylný.

Počas svojho vystúpenia v Indonézii, kde sa koná stretnutie ministrov zdravotníctva zo skupiny G20, ktorá združuje najväčšie ekonomiky sveta, Tedros konštatoval, že WHO je stále veľmi znepokojená nedostatočným testovaním na covid. Upozornil, že pre nízku mieru testovania a sekvenovaniu "nevnímame vývoj vírusu". Tedros tlmočil i obavy, že ponaučenie z pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 vyprchá a "cyklus paniky a opomenutí sa bude opakovať".

Čo bude ďalej?

Ďalší charakter a vývoj ochorenia COVID-19 budú u nás na Slovensku ovplyvňovať viaceré faktory. "Dobrou správou je, že väčšina obyvateľov už získala nejakú formu imunity nadobudnutú buď očkovaním, alebo prekonaním ochorenia. Sme tak v úplne inej situácii ako na začiatku roka 2020. Treba však povedať, že protilátky klesajú, či už po prekonaní ochorenia, alebo očkovaní, čo je charakteristické pre všetky koronavírusy. Napriek tomu nie je nutné šíriť paniku, COVID-19 už nie je ochorením s takým ťažkým priebehom ako na začiatku pandémie," upokojuje rezort zdravotníctva napriek tomu, že vedci sa nových podvariantov obávajú.

"Aj keď hladina protilátok v krvi klesá a nové varianty frekventovane mutujú, T-bunky stále poskytujú výbornú ochranu aj niekoľko rokov po očkovaní alebo prekonaní ochorenia. Preto nové varianty nie sú také smrtné a nespôsobujú také ťažké priebehy, ako to bolo napríklad pri alfa alebo delta variante. Opatrnosť je však stále na mieste," uviedol rezort.

Rúška a respirátory sú dôležité

Aktuálne u nás neplatí povinnosť nosiť rúška alebo respirátory, nosiť ich musí len personál, návštevy a pacienti ZSS. Ministerstvo pripomína, že ide o jedno z najvýznamnejších opatrení, ktoré sa osvedčilo pri zmierňovaní šírenia ochorenia. "Tie chránia nielen osobu, ktorá ho má nasadený, ale aj všetkých v jeho okolí," uviedol rezort zdravotníctva. Nosenie rúšok a respirátorov preto odporúča predovšetkým na miestach s väčšou koncentráciou ľudí, ako sú hromadné podujatia, MHD alebo interiéry. "V čase dovoleniek je v záujme každého nasadiť si respirátor aj na letiskách či v lietadlách," uviedol rezort.

Rúška a respirátory sa dôrazne odporúčajú ľuďom s trvalo oslabenou imunitou, chorobami srdca, pľúc, cukrovkou a inými závažnými ochoreniami. Mali by ich vo vlastnom záujme nosiť tiež seniori, tehotné ženy a dojčiace matky, ako aj osoby, ktoré pociťujú príznaky ochorenia, či ľudia, ktorí sú v kontakte s osobami s príznakmi ochorenia COVID-19. "Pripomíname, že podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva sú respirátory naďalej povinné v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, čakárňach a ambulanciách lekárov, ako aj v lekárňach. Klienti sociálnych zariadení nemusia nosiť rúška rovnako ako hospitalizovaní pacienti v nemocniciach," upozorňuje MZ s tým, že je potrebné aj naďalej dodržiavať hygienické opatrenia – dezinfikovať a umývať si ruky, prípadne v obchodoch využívať rukavice.

Pri respiračných ochoreniach zostať doma

V prípade, ak sa u človeka vyskytne respiračné ochorenie, nádcha, teploty, kašeľ, bolesť hrdla alebo hlavy, dýchavičnosť, únava či strata chuti a čuchu, je dobré izolovať sa od ostatných, nechodiť do kolektívov a chrániť seba aj ostatných používaním respirátora. "Odporúčame otestovať sa antigénovým testom. Pri pretrvávajúcich problémoch je potrebné kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý v prípade podozrenia odporučí testovanie PCR testom," pripomína rezort.

Vakcíny aj lieky sú k dispozícii

Odborníci rezortu zdravotníctva neustále sledujú situáciu ako u nás, tak aj v zahraničí. "Z hľadiska prijímania opatrení v súvislosti s koronavírusom je veľmi dôležitá situácia v zdravotníckych zariadeniach, najmä ich vyťaženosť. Aj na základe toho sa budú, prípadne, prijímať ďalšie opatrenia," uviedol rezort. Na otázky, či koncom leta alebo na jeseň hrozí u nás ďalšia vlna a či nás čakajú ďalšie opatrenia, rezort neodpovedal.

Aj naďalej sú k dispozícii bezpečné vakcíny proti COVIDU, keďže očkovanie je stále najlepším spôsobom, ako sa chrániť pred vážnymi komplikáciami spôsobenými koronavírusom. "Ministerstvo pripravuje aj nákup nových adaptívnych vakcín na variant omikron. Slovenská republika je zároveň zapojená do spoločného obstarávania Európskou komisiou na nákup účinných antivirotík," dodal rezort.