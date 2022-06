Tropické horúčavy opäť vystriedajú silné búrky: Intenzívny dážď, krupobitie aj silný vietor! Kde zasiahnu?

BRATISLAVA - Najteplejší deň roku. Tak by sa dal popísať pondelok z hľadiska počasia. Teploty už teraz na západe vystúpili na 35 stupňov Celzia, no vyzerá to tak, že nie na dlho. Blížia sa k nám totiž silné búrky a medzi prvými “na muške” majú hlavné mesto! Čo so sebou prinesú?

Pondelok sa nesie v znamení letných horúčav, ktoré krátko po 12. hodine vystúpili na neuveriteľných 35 stupňov Celzia a ďalej stúpajú. Ide tak doteraz o najteplejší deň roka. Meteorológovia vydali výstrahy druhého stupňa pred horúčavami najmä pre západ a juh Slovenska. Po chvíli však vyššie výstrahy stiahli a platia výstrahy prvého stupňa. Avšak, horúčavy sa tu dlho nezdržia. Meteorológovia totiž upozorňujú, že na naše územie mieria silné búrky. SHMÚ preto vydal aj ďalšie výstrahy. Tie platia od 17. hodiny podvečer až do hlbokej noci takmer pre celé Slovensko s výnimkou východu krajiny.

V Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji platia výstrahy od 17. do 20. hodiny, v Banskobystrickom a Žilinskom kraji od 17. do 23. hodiny, v Košickom a Prešovskom kraji od 20. do 23. hodiny.

Búrky so sebou prinesú najmä silný dážď. „Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako sú stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a podobne,“ upozornili meteorológovia. Rovnako sa treba pripravit aj na silný vietor.

Búrky sa aktuálne nachádzajú nad Českom a Rakúskom, kde so sebou priniesli aj krúpy. Hlavným mestom Česka sa toto prehnala supercela, ktorá spôsobila viaceré škody. “Silné búrky postupujú ďalej na východ. Severné pásmo zasiahnee severnejšie časti Moravy. Vytvorili sa aj silné bunky, ktoré budú postupovať smerom na východ a juh Moravy. Prinesú so sebou prívalové zrážky, krúpy a silnejší vietor,” informuje portá Počasí Morava online na sociálnej sieti.

Po extrémne horúcom víkendu dnes ráno dorazili do Česka od západu silné búrky, ktoré sa popoludní presunú z Čiech na Moravu a do Sliezska. S výnimkou severozápadných Čiech môžu byť búrky veľmi silné, sprevádzané krupobitím, silným nárazovým vetrom a prívalovým dažďom. Vyplýva to z aktuálnej výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pôvodne mali byť búrky intenzívnejšie len na východe republiky a doraziť mali neskôr.

"V súvislosti s prechodom studeného frontu sa dnes môžu vyskytnúť intenzívne búrky (s možnosťou supercel) s krúpami nad dva centimetre, nárazy vetra aj okolo 90 kilometrov za hodinu a prívalovými zrážkami s krátkodobými úhrnami okolo 30 milimetrov," uviedli meteorológovia.